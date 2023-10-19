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Умер Мужик из «Деревни дураков» Сергей Гладков

Актер шоу «Каламбур» Сергей Гладков умер в возрасте 60 лет

Украинский клоун, актер тележурнала «Каламбур» Сергей Гладков умер в возрасте 60 лет. Широкую известность он получил как исполнитель роли Мужика в рубрике «Деревня дураков». Он также играл авиадиспетчера и миссис Бурпл в «Крутом пике», неудачника в «Баре Каламбур» и рядового Дранкеля в «Железном капуте». Причина смерти артиста не раскрывается.

Гладков родился в Харькове в 1963 году, учился в Одесском политехническом институте, но уже тогда приступил к работе над проектами в качестве клоуна. В 1987 году вместе с Вадимом Набоковым и Татьяной Ивановой основал комик-трио «Магазин Фу», после объединения которого с дуэтом «Сладкая жизнь» появился «Каламбур».

Программа выходила на канале ОРТ (сейчас – «Первый канал») с 1996 по 2001 год, затем в разные годы выпуски тележурнала транслировали ТНТ, «Перец» и «Че».

Гладков также выступал в роли сценариста «Деревни дураков» и других рубрик «Каламбура», участвовал в программе «Маски-шоу», был продюсером и звукорежиссером в других передачах. Сам себя артист называл «клоуном по жизни».

Прощание с Сергеем Гладковым пройдет в субботу, 21 октября, в Одессе.

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