Доля отказов — 70%. Россиянам станет сложнее получить кредит наличными и автозайм Экономист Шедько: доля отказов по потребкредитам из-за мер ЦБ может дойти до 70%

С 1 июля 2024 года ЦБ России ужесточит требования по выдаче потребительских кредитов и автокредитов россиянам. Мера направлена в том числе на ограничение их долговой нагрузки. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», предрекли повышение банками требований к заемщикам и рост отказов в кредитах. Доля таких случаев может достигать 70%. По мнению экспертов, этот процесс начнется еще до лета.

ЦБ с 1 июля повысит так называемые надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам и впервые установит такие надбавки по автокредитам.

Надбавки обязывают банк, который выдает кредит, сформировать дополнительный капитал под этот заем — на случай неплатежеспособности клиента. Чем выше надбавка по тому или иному виду кредита, тем большее количество денег банку нужно зарезервировать под него дополнительно.

С 1 июля надбавки по потребкредитам составят от 0,2 до 5. Это значит, что для выдачи одного займа на 100 тыс. рублей банку потребуется дополнительно от 20 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от параметров кредита и заемщика.

Надбавки по автокредитам, которые впервые введены, находятся в диапазоне от 0,7 до 2. При автокредите на 2 млн рублей банку нужно «отложить» от 1,4 млн до 8 млн рублей.

«Решение ЦБ обусловлено ускорением темпов роста задолженности по потребкредитам и автокредитам, а также накоплением в портфелях банков более рискованных ссуд», — пояснил «Газете.Ru» эксперт Президентской академии, автор Telegram-канала «Финтех для Всех» Вячеслав Мищенко.

По данным ЦБ, только за март 2024 года долги россиян по необеспеченным потребкредитам выросли на 1,8% по сравнению с 0,9% в феврале и январе.

По автокредитам рост еще более впечатляющий — 53% в годовом выражении на 1 апреля 2024 года. При этом доля заемщиков с повышенной долговой нагрузкой (которые отдают на платежи по кредитам от 50% дохода каждый месяц) увеличилась с 50% в январе-марте 2023 года до 61% в январе-марте 2024-го.

ЦБ во избежание еще одного кризиса внимательно следит за высокорискованными кредитами, и введение новых мер позволит сбалансировать ситуацию, уверена кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Кому не дадут кредит

Мищенко назвал решение Банка России вынужденной мерой для предотвращения «пузыря» в потребкредитовании и автокредитовании. Иначе говоря, ситуации, когда большинство заемщиков не вернут банкам долги, и те обанкротятся.

«Да, для заемщиков получить кредит станет сложнее, но в долгосрочной перспективе это поможет и банкам, и гражданам не увязнуть в непосильных долгах. При этом ЦБ дает рынку время адаптироваться, вводя надбавки только с 1 июля», — отметил экономист.

По мнению Мищенко, банки в свете новых мер ЦБ повысят требования к заемщикам: «Безусловно, да. Банкам придется создавать больший запас капитала по высокорискованным кредитам, что сделает их менее выгодными. Кроме того, впервые вводятся надбавки по автокредитам заемщикам с долговой нагрузкой выше 50%».

По его оценке, банки начнут ужесточать требования к заемщикам уже в ближайшее время, до вступления нормы в силу с 1 июля. Мищенко допустил, что повысятся требования к подтверждению дохода, минимальному стажу на последнем месте работы.

«Возможно, вырастет требуемый первоначальный взнос по автокредитам. Банки будут пристальнее оценивать общую закредитованность клиента, отказывая тем, у кого выплаты по всем кредитам превышают 50% дохода», — заключил эксперт.

Ермилова сочла, что банки могут повысить и процентные ставки по потребкредитам и автокредитам. По ее прогнозам, это может случиться уже летом, но россияне ощутят эффект с осени.

«Лето — время отпусков и в целом не такое популярное для крупных покупок и кредитов, а вот осенью это может быть уже заметно», — сказала экономист.

Ждать ли массовых отказов

По мнению Мищенко, доля отказов россиянам в кредитах определенно вырастет.

По информации экономиста, сейчас примерно 30-35% заявок на потребкредиты отклоняются, и к концу года эта цифра может достичь 40-45%. По автокредитам доля отказов вырастет с текущих 20-25% до 35-40%.

«В зоне риска в первую очередь окажутся заемщики с «серыми» доходами, уже имеющие несколько кредитов, с нестабильной занятостью. Насколько критична будет ситуация? Надо понимать, что для части граждан потребительский кредит или автокредит — это не прихоть, а насущная необходимость. Например, когда срочно нужны деньги на лечение или ремонт квартиры после залива. Или семье с детьми нужен автомобиль».

Доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что доля отказов по потребкредитам и автокредитам к концу 2024 года может составить 60-70%.

Ермилова добавила, что осенью 2023 года доля отказов по потребкредитам уже достигала 80%, и повторение ситуации вполне возможно.

Какие варианты остались

Мищенко допустил, что россияне, которым нужен потребкредит, могут обратиться за ним в микрофинансовую организацию (но там выше ставки — 292% годовых). Второй вариант — подать заявки на потребкредиты в разные банки, чтобы повысить шансы на получение денег.

«Есть вероятность обращения граждан в МФО. Но я бы не рекомендовала. Это достаточно дорого и высокие риски для заемщика не справиться с такими кредитными обязательствами», — отметила Ермилова.

У заемщиков по автокредитам больше вариантов. По мнению Ермиловой, дилеры авто будут предлагать интересные варианты и акции, чтобы как минимум сохранить объем продаж.

«Вполне можно скопить самостоятельно на недорогой автомобиль российского производства с пробегом. Тем более, что сейчас высокие процентные ставки, и выгоднее держать деньги на депозите, откладывая на будущие покупки, чем взять, а потом обслуживать дорогостоящий кредит», — добавил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

По его словам, можно рассмотреть участие в госпрограмме автокредитования, когда власти субсидируют часть процента по автокредиту (но для этого нужно соответствовать условиям участия в программе). Или взять автокредит под залог уже имеющейся машины, тогда шансы успех больше, сказал Лобода.

«Для тех, кто просто хочет обновить автомобиль, есть вариант продать старый и на вырученные деньги с доплатой купить новый автомобиль, например, той же марки. Причем сделать это можно в одном и том же автосалоне», — заключил эксперт.