Жена Стивена Хокинга и «технологический динозавр»: Фелисити Джонс – 40

Британская актриса Фелисити Джонс впервые появилась на экране в 12 лет. На занятие актерским мастерством ее вдохновил ее дядя, актер Майкл Хэдли.

Участие в студенческих спектаклях (в том числе по Шекспиру), телесериалах, фильмах и радиошоу привело к получению специального приза жюри на кинофестивале «Сандэнс-2011» за ленту «Как сумасшедший». Картина полностью снята на фотоаппарат Canon EOS 7D, Фелисити сама делала прическу и макияж, диалоги был импровизированными.

Затем Джонс сыграла Джейн Хокинг, первую жену знаменитого физика, во «Вселенной Стивена Хокинга», Сиенну Брукс в «Инферно», Джин Эрсо в фильме «Изгой-один. Звездные войны: Истории». Сейчас за ее плечами множество фильмов с миллионными гонорарами.

Джонс не любит овощи, отдает предпочтение пасте. Ее любимые актрисы — Вивьен Ли, Хелена Бонем Картер и Саманта Мортон. Джонс иногда плавает, медитирует и умеет жонглировать. Она не ведет соцсети (Vogue назвал ее «технологическим динозавром»).

«Мне кажется, важно не бояться пробовать новое, делать что-то не так, как ты привыкла, экспериментировать и искать другие способы решения задач. Это касается не только актерской профессии, а любой. Потому что, если ты всегда будешь делать одно и то же, получишь одинаковый результат. Когда ты стоишь на месте, движение вперед невозможно», — говорила Джонс в интервью The VoiceMag.