Куда поехать летом без визы в 2024 году: топ-10 лучших направлений Безвизовые страны для россиян в 2024 году: куда можно поехать по заграничному или российскому паспорту

В 2024 году для российских туристов открыто более 100 стран, в 40 из них летают прямые рейсы из России. В большинстве случаев россиянам даже не требуется виза, либо ее можно получить по прилете в аэропорту. Куда можно отправиться в летний отпуск в 2024 году и сколько будет стоить такой отдых, выяснила «Газета.Ru».

Куда можно полететь по российскому паспорту

Есть несколько стран, для посещения которых россиянам не требуется загранпаспорт или виза. Без оформления документов (регистрации) туристы могут находиться там от 30 до 180 дней в зависимости от страны, поэтому будьте внимательнее, если планируете долгую поездку.

На 2024 год таких направлений всего шесть:

Абхазия (не более 90 дней);



Армения (до 180 дней);



Белоруссия (не более 90 дней);



Кыргызстан (не более 30 дней);



Казахстан (не более 90 дней).

В какие страны есть прямые рейсы из России

В 2024 году прямые рейсы из России выполняются чуть более чем в 40 стран и 90 городов мира. Больше всего полетов выполняется в Турцию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таиланд, ОАЭ, Таджикистан и Армению.

Почему так мало прямых рейсов за границу в 2024 году? Начиная с февраля 2022 года почти 40 стран мира ввели запрет на полеты российских авиакомпаний в своем воздушном пространстве.



В первую очередь ограничения ввели большинство государств Европы, а также некоторые страны Северной Америки, в том числе: все 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Черногория, Швейцария, Канада, Исландия, Бельгия и Северная Македония. В ответ Россия ввела зеркальные санкции, соответственно, запретив авиакомпаниям из этих стран выполнять прямые перелеты в Россию.



Сейчас напрямую напрямую из России можно улететь в 41 страну: Азербайджан, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, КНДР, Казахстан, Катар, Китай, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Маврикий, Мальдивы, Марокко, Монголия, Мьянма, ОАЭ, Оман, Сейшельские Острова, Сербия, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Филиппины, Шри-Ланка и Эфиопия.

В какие страны можно поехать без визы в 2024 году

Согласно Индексу паспортов мира (Passport Index) компании Henley&Partners, россиянам без предварительного оформления визы в 2024 году доступен въезд в 119 стран мира. В том числе, в этом списке есть страны, куда из России выполняются прямые рейсы или до которых можно добраться с одной пересадкой.

«Газета.Ru» вместе с директором турагентства «Ассорти путешествий» Эльмирой Ахвердиевой собрала ТОП-12 зарубежных направлений, куда не нужно заранее оформлять визу для поездки в период летних отпусков.

В эти страны для россиян — либо безвизовый въезд, либо виза оформляется в международном аэропорту по прибытии.

Лучшие безвизовые направления: топ-6 стран от директора турагентства

Директор турагентства, по своим наблюдениям, рассказала, что, среди самых популярных безвизовых направлений у россиян остаются Турция, Египет и Абхазия .

«Туристов привлекает отличное соотношение цены и качества: люди покупают туры, понимая, за что они платят и что они получают на выходе. В этих странах прекрасное отношение к российским туристам, есть возможность использовать родной русский язык для решения каких-либо вопросов, прямой перелет, отличные климатические условия, возможность изучить страну с исторической точки зрения: посетить достопримечательности и познакомиться с культурой», — перечислила Эльмира Ахвердиева.

Турция

На первое место в топе лучших безвизовых направлений собеседница «Газеты.Ru» поставила Турцию. По ее мнению, страна открывает для россиян огромные возможности качественного и относительно недорогого отдыха на море.

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Визовые условия. Для въезда в Турцию виза не нужна, при этом находиться в стране можно не более 90 дней в течение шести месяцев.

Рейсы. Из России каждый день есть прямые рейсы в несколько турецких городов: Анкару, Анталью, Аланью, Стамбул, Бодрум, Измир и Даламан.

Что посмотреть. Планировать отпуск в Турции можно круглый год. Летом туристы могут насладиться пляжным отдыхом и системой «все включено», а зимой — познакомиться со страной с исторической точки зрения, и отправиться на экскурсии, например, по турецкой столице — Стамбулу — или наблюдать за фестивалем воздушных шаров в живописной Каппадокии.

«Пляжный сезон начинается с середины мая и длится до конца августа, плавно переходя в бархатный сезон. На самом деле, Турция неспроста заслужила доверие российских туристов. На мой взгляд, это лучшая страна, предоставляющая качественный отдых для всей семьи», — подчеркнула директор турагентства.

Сколько стоит. Июнь — самый выгодный месяц для организации летнего отпуска в Турции. В первый месяц лета средняя стоимость тура на двоих на семь ночей — от 69 тысяч рублей, в июле — от 76 тысяч, в августе — от 85 тысяч рублей.

Невероятное количество экскурсий в сочетании с прекрасной природой, температурой привлекают и будут привлекать туристов всегда. Думаю, что Турция — это №1 в любом топе любого эксперта. Эльмира Ахвердиева директор турагентства «Ассорти путешествий»

Египет

Египет, по мнению эксперта, занимает второе место среди топа лучших безвизовых направлений. Страна привлекает туристов сочетанием релаксирующего пляжного отдыха с интереснейшими экскурсиями.

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Визовые условия. Предварительно оформлять визу не нужно, однако необходимо ее получить по прибытии в аэропорту. Также у вас должен быть при себе загранпаспорт, который будет действовать еще минимум шесть месяцев с момента въезда в Египет. По прилете в него поставят визу, которая стоит 25 долларов (примерно 2300 рублей).

Рейсы. Прямых рейсов из России в Египет довольно много. Летают в основном в Хургаду, Каир и Шарм-эш-Шейх.

Что посмотреть. К услугам туристов есть не только познавательные экскурсии в Египте по местам древних цивилизаций, но и захватывающие поездки по пустыне, визиты в аквапарки и многое другое. Самые популярные места среди достопримечательностей Египта, по мнению эксперта, — это, конечно, же пирамиды Гизы, Долина фараонов, Луксорский храм, гора Синай и храм Карнака.

Сколько стоит. Средняя стоимость тура на двоих в Египте выше, чем в Турции. Так, в июне вы можете за семь ночей заплатить от 95 тысяч рублей, в июле и августе — от 96 тысяч.

«Температура, начиная с апреля и до середины июля, на мой взгляд, восхитительная. Благодаря тому, что климат в Египте сухой, мы не ощущаем изнуряющей жары, море теплое, воздух прекрасный, анимационная развлекательная программа для детей и взрослых, система «все включено», все это, безусловно, привлекает и будет привлекать туристов», — аргументировала Эльмира Ахвердиева.

Китай

Третье место среди лучших направлений для летнего отпуска, по мнению эксперта, занимает китайский курорт Хайнань.

«Остров Хайнань называют жемчужиной Китая. Он омывается водами Южно-Китайского моря. Привлекает туристов огромными песчаными пляжами, окруженными пышными тропической природой», — отметила директор турагентства.

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Визовые условия. В Китай можно въехать только по загранпаспорту, если срок его действия составляет не менее шести месяцев. Тем не менее, КНР — визовая страна, и виза для въезда в Китай для россиян требуется. Но есть исключения: виза не нужна для краткосрочного, менее 14 дней, пребывания в Макао и Гонконге. И туристы, которые путешествуют на остров Хайнань в составе туристических групп по пакетным турам, въезжают в Китай без визы.

Рейсы. Самый простой и удобный способ попасть из России на Хайнань — воспользоваться прямыми авиарейсами, которые осуществляют только чартерные авиакомпании по заказу туроператоров. Все российские рейсы на Хайнань, как правило, выполняются с прилетом в аэропорт Феникс города Санья.

Что посмотреть. По мнению директора турагентства, главное, что привлекает российских туристов в Хайнане, — природное изобилие, древняя китайская культура, традиционная медицина и пляжный отдых. Среди интересных мест, которые стоит посетить на отдыхе стоит отметить этнографическую деревню Ли и Мяо, бухту Дадунхай, остров обезьян, парк бабочек, центр буддизма Наньшань и музей Хайнаня, если вы хотите познакомиться с историей острова.

Туристы могут не только насладиться прекрасным муссонным климатом, но и проникнуться культурой, воспользоваться эксклюзивными медицинскими услугами, которые предоставляются только в Китае. Безусловно, отличное направление для отдыха летом. Эльмира Ахвердиева директор турагентства «Ассорти путешествий»

Сколько стоит. Средняя стоимость тура с перелетом, проживанием и питанием в июне 2024 года будет варьироваться от 105 тысяч рублей на двоих за семь ночей. В июле и августе путевки подорожают: отдых на курортном острове Хайнань в среднем будет стоить от 140 тысяч рублей.

Азербайджан

На четвертое место среди лучших безвизовых направлений собеседница «Газеты.Ru» поставила Азербайджан. Страна раскинулась на побережье Каспийского моря и, по словам Эльмиры Ахвердиевой, заинтересовывает туристов недорогим, качественным пляжным отдыхом.

Лучший период для поездки в Азербайджан — с апреля по октябрь. Весна здесь теплая и солнечная, температура поднимается до +17 градусов, а с июня по октябрь открыт купальный сезон. Из‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‐‎‎‎‎‎‎‎за кавказского рельефа в высокогорных частях страны может быть прохладно, но в городах летом жарко и влажно.

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Визовые условия. Для въезда в Азербайджан россиянам не нужна виза. Требуется только загранпаспорт, оставшийся срок действия которого — не менее трех месяцев. Максимальное время пребывания в стране — 90 дней. Если вы планируете провести в Азербайджане больше 15 дней, то вы обязаны зарегистрироваться по месту пребывания. Как правило, отели предоставляют такую услугу.

Рейсы. Из России в Азербайджан осуществляют регулярные прямые рейсы. Самое популярное направление: Москва — Баку.

Что посмотреть. В Азербайджане можно посмотреть на религиозные памятники, попробовать национальную кухню и укрепить здоровье на местных курортах. Российским туристам, по мнению эксперта, обязательно следует посетить исторический центр Баку — старый город Ичери Шехер, Дворец Ширваншахов, Девичья Башня (Гыс Галасы), а также курортный город Нафталан.

При отдыхе в Азербайджане одни нафталановые ванны чего стоят! Ознакомление с древними крепостями, культурой страны. Весь Апшеронский полуостров — это череда комфортных пляжей, покрытых золотистым песком и пологим заходом в море. Безусловно, это одно из топовых направлений на лето. Эльмира Ахвердиева директор турагентства «Ассорти путешествий»

Сколько стоит. Средняя стоимость июньского тура в Азербайджан на семь ночей на двоих путешественников начинается от 60 тысяч рублей. В июле и августе цена путевки выше и начинается от 80 тысяч рублей.

Абхазия

Абхазия заняла пятое место в топе лучших направлений на лето.

«Абхазия раскинулась вдоль Черного моря и известна своими термальными, минеральными источниками, расположенных во всех климатических зонах: от субтропических до альпийских», — напомнила собеседница «Газеты.Ru».

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Визовые условия. Россиянам не требуется оформлять визу в Абхазию. В стране можно находиться не более 90 дней. При пересечении границы можно предъявить как заграничный паспорт, так и внутренний.

Рейсы. В Абхазии нет аэропорта, обслуживающего регулярные пассажирские рейсы, так как сухумский аэропорт не прошел международную аттестацию. Поэтому, чтобы добраться до Абхазии на самолете, нужно лететь до аэропорта Сочи (Адлер). От адлерского аэропорта до абхазской границы расстояние 12 километров.

Что посмотреть. Абхазия — небольшая страна, многие достопримечательности здесь расположены в районе городов Гагра, Новый Афон, Сухум. Главное, что эту удивительную страну наполняет природа. В Абхазии можно посмотреть древние храмы и крепости (крепость Анакопии, Абаата), заброшенные здания (санаторий «Грузия», Замок принца Ольденбургского в Гагре), и, конечно, главные богатства: озера, реки, водопады (Гегский, Новоафонский), каньоны и горы. Так, можно отправиться к озеру Рица и по дороге увидеть окутанное легендами Голубое озеро на правом берегу реки Бзыбь.

«Уникальный горный ландшафт, эко-туризм, чистый горный воздух, теплое море, вкусная национальная кухня, все это — Абхазия», — поделилась Эльмира Ахвердиева.

Сколько стоит. Отдых в Абхазии довольно недорогой: недельная поездка на двоих во все летние месяцы может стоить от 40 тысяч рублей.

Мальдивы

Тропическое и крупнейшее в мире «коралловое» государство Мальдивы замыкают рейтинг, который составила эксперт.

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Визовые условия. Для въезда россиянам не нужна виза, требуется только загранпаспорт, который будет действовать минимум месяц с момента прибытия. Максимальный срок пребывания — 90 дней.

Рейсы. Совершить прямой перелет на Мальдивы можно только из Москвы. Перелет занимает около девяти часов. Самолет прибывает в Международный аэропорт Велана, единственный на архипелаге.

Что посмотреть. Мальдивская республика буквально стоит на коралловых атоллах коралловый остров кольцеобразной формы. Поэтому природные достопримечательности — это первое, что бросается в глаза гостям островов. Помимо природных памятников, туристы могут посетить культурные и исторические: Пятничную мечеть, Исламский центр, парк Султана, Национальный музей и рыбный рынок в Мале.

Мальдивы очаровывают туристов множеством коралловых островов с белейшими песчаными пляжами, которые омывает Индийский океан. Мальдивы притягивают любителей пляжного релакса, серфинга и дайвинга. Сезон на Мальдивах, на самом деле, круглогодичный. Летом цены значительно ниже, чем в другие периоды. Эльмира Ахвердиева директор турагентства «Ассорти путешествий»

Сколько стоит. В июне средняя стоимость тура на двоих начинается от 158 тысяч рублей, в июле — от 178 тысяч, в августе — от 179 тысяч рублей. В осенний и зимние сезоны стоимость путевки на коралловые острова может начинаться от 205 тысяч рублей.

Куда еще можно поехать без визы летом

Таиланд

Таиланд — это тропическое королевство, которое целиком превратилось в один большой туристический центр. Пляжи, буддийская архитектура, пышные сады, коралловые рифы, живописные острова, массажные салоны, кухня в стиле фьюжн привлекают туристов со всего мира.

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Визовые условия. С 1 мая 2024 года россиянам без визы можно будет находиться в Таиланде 60 дней. Ранее действующий 90-дневный безвизовый режим для россиян, введенный в октябре 2023 года сохранится до 30 апреля 2024 года. Для въезда требуется только загранпаспорт, который будет действовать еще минимум шесть месяцев с момента въезда в Таиланд.

Рейсы. Из Москвы ежедневно отправляются прямые авиарейсы в Бангкок (аэропорт Суварнабхуми) и Пхукет. Путь занимает около 9,5 часа. В высокий туристический сезон можно найти прямые рейсы в Паттайю. Также прямым рейсом можно долететь из Благовещенска, Красноярска, Томска, Иркутска, Хабаровска, Владивостока и Новосибирска.

Что посмотреть. В Таиланде много исторических, архитектурных, природных достопримечательностей. Можно посмотреть на Храм Изумрудного Будды в Бангкоке, королевские резиденции, отправиться в исторический парк «Аюттхая» с руинами древних храмов и дворца Банг-Па-Ин, увидеть многоярусный водопад в национальном парке Эраван или завораживающие сталактиты и сталагмиты в пещере Нам-Лот.

Сколько стоит. В июне средняя стоимость тура начинается от 125 тысяч рублей за двоих человек, в июле — от 130 тысяч, в августе — от 129 тысяч рублей.

ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты — высокотехнологичный оазис, который ведет постоянную борьбу за территорию с пустыней и не перестает удивлять туристов со всего мира.

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Визовые условия. Россиянам для поездки в ОАЭ виза не нужна, если они планируют находиться в стране с туристическим визитом не более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Прибыв в аэропорт, достаточно предъявить загранпаспорт, срок действия которого не менее полугода. Иногда для въезда в страну могут потребовать обратные билеты.

Рейсы. В апреле 2024 года Россия и ОАЭ восстановили прямое авиасообщение. Как правило, города прибытия — Дубай, Шарджа, Абу-Даби, Рас-эль-Хайма. Рейсы совершаются из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары и других российских крупных городов.

Что посмотреть. В основном туристов привлекает молодой, футуристический город Дубай. Там обязательно следует посетить в центре делового квартала небоскреб Бурдж-Халифа (высота — 823 метра, башня занесена в книгу рекордов Гиннесса) и оказаться на 148 этаже, рассматривая окрестности «арабского чуда». Также многие туристы посещают музыкальные фонтаны, струи которых достигают 150 метров в высоту, острова Пальм и район Бастакия (исторический центр Дубая).

Культурной столицей ОАЭ считается другой эмират — Абу-Даби. Его самые известные достопримечательности: одна из шести самых больших мечетей в мире — мечеть шейха Зайда, дворец шейха Аль-Джафар. Посмотреть природные ландшафты можно, посетив эмират Эль-Фуджайра, где пустынные пейзажи сменяются живописными горами. А в эмирате Шарджа находится одна из самых больших мечетей на Ближнем Востоке.

Сколько стоит. В июне средняя стоимость тура на двоих начинается от 75 тысяч рублей, в июле — от 87 тысяч, в августе — от 93 тысяч рублей.

Катар

Арабская страна Катар, омываемая водами Персидского залива, также привлекает туристов со всего мира своим необычным колоритом и исторической ценностью. Внутренние районы Катара представляют собой засушливую пустыню, а побережье покрыто пляжами и дюнами.

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Визовые условия. Для посещения Катара сроком до 30 дней россиянам не требуется заранее оформлять визу. Ее оформляют по прибытии (срок пребывания можно продлить до 90 дней). Тем не менее для въезда в страну необходимо предоставить обратные билеты. Кроме того, путешественники обязаны купить медицинскую страховку, которая будет действовать на протяжении всей поездки.

Рейсы. В Катар есть прямые рейсы из Москвы, их выполняет катарская авиакомпания в столицу арабской страны — Доху. Также из Москвы можно добраться другими авиакомпаниями с пересадкой в Шардже (ОАЭ), но такой перелет может занять более суток.

Что посмотреть. Катар отдаленно напоминает ОАЭ: Доха известна своими небоскребами и зданиями, многие из которых представляют собой шедевры современной архитектуры. В столице туристы обычно посещают музей исламского искусства, гуляют по набережной Корниш и местному рынку Сук-Вакиф, а также отправляются в исторические центры и крепости недалеко от Дохи: Форт Зубара и Форт Умм-Салал-Мохаммед.

Памятка туристу: запреты в Катаре Помните, что Катар — арабская, мусульманская страна со своими строгими правилами и требованиями к поведению. Так, женщинам следует избегать прозрачной, просвечивающей и излишне открытой одежды (мини юбки, декольте, открытые спина, живот, колени, плечи, майки и прочее), также не рекомендуется обтягивающая и облегающая одежда. Мужчинам не следует носить шорты и майки без рукавов.



Употребление алкоголя и курение в общественных местах запрещено. Кроме того, на территории Катара покупка и использование электронных сигарет также запрещена. Любое нарушение грозит арестом или крупным штрафом.



Сколько стоит. В июне средняя стоимость тура на двоих начинается от 124 тысяч рублей, в июле — от 123 тысяч, в августе — от 129 тысяч рублей.

Куба

Куба — остров с богатой историей, необычной культурой и великолепной природой. Он привлекает туристов узкими улочками старой Гаваны, длинными пляжами с идеальным белым песком, своеобразной кухней и интересными традициями.

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Визовые условия. Россияне могут находиться на Кубе без визы до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Для въезда необходимы загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее одного месяца с момента отъезда, а также бронь отеля и обратный авиабилет.

Рейсы. Прямые рейсы из Москвы есть в Варадеро, Гавану и на Кайо-Коко. Их выполняют отечественные авиакомпании Nordwind и «Аэрофлот». Из других городов добираться придется с пересадками, например, в Москве или Стамбуле. Прямой перелет на Кубу из Москвы, как правило, составляет около 12 часов.

Что посмотреть. Первое, что посещает каждый турист на Острове Свободы — это, конечно, пляжи. После них можно прогуляться по гаванской набережной Малекон, посмотрев архитектуру Большого театра, Капитолия. Помимо культурного отдыха, многие отправляются в другие кубинские города, например, исторический Тринидад, который называют музеем под открытым небом. Также гости Кубы посещают острова Кайо Ларго и Кайо-Коко. Оба острова понравятся любителям пляжного отдыха и экскурсий, связанных с природой и наблюдением за животными и морскими обитателями.

Сколько стоит. Куба считается одним из самых дорогих среди представленных выше курортных направлений. Средняя стоимость за недельную поездку на двоих в июне начинается от 157 тысяч рублей, в июле — от 215 тысяч, в августе — от 197 тысяч рублей.