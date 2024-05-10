Володин обсудил с руководителями фракций ГД кандидатуру на пост премьера

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в рамках совещания с главами политических фракций обсудил утверждение кандидатуры на должность председателя правительства России. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

«Обсуждались вопросы текущей повестки, а также утверждение Государственной Думой кандидатуры на должность Председателя Правительства», — говорится в сообщении нижней палаты Федерального собрания РФ.

10 мая Володин сообщил, что после голосования депутатов по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра России Госдума направит документы президенту России Владимиру Путину.

Он отметил, что депутаты должны ответственно и правильно подойти к вопросу утверждения кандидатуры.

7 мая правительство России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным сложило полномочия по указу главы государства. Это связано с инаугурацией президента, после которой, по российскому законодательству, правительство должно уйти в отставку. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Ранее Матвиенко предложила Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ.