Дуремар, Волк и гангстер Стамп. 100 лет со дня рождения Владимира Басова
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Актер и режиссер Владимир Басов родился в семье комиссара Павла Басултайнена и часто переезжал с родителями в новые места. В 1931 году отец погиб, и его мать Александра вместе с сыном обосновалась в Москве.
Мать Басова была учительницей и хорошо подготовила сына к школе — мальчик пошел сразу в третий класс. Также будущий артист занимался в художественном училище. Как впоследствии рассказывал его сын Александр, Басов с самого детства грезил актерской карьерой: “Он говорил – мол, сколько себя помню, помню и эту жажду играть. И в детском саду, и в школе, где он изображал испанских грандов и «всех мушкетеров подряд», и в театральной студии”.
Летом 1941 года Басов планировал поступить во ВГИК, но с началом Великой Отечественной войны ушел на фронт. Он служил в звании лейтенанта интендантской службы и был награжден медалью «За боевые заслуги» в 1943 году.
В годы войны Басов организовал ансамбль художественной самодеятельности, который дал более 150 концертов для бойцов.
В феврале 1945 года в звании старшего лейтенанта Басов был командиром батареи минометного полка, обеспечил захват опорного пункта немецкой обороны и был тяжело контужен. Его наградили орденом Красной Звезды. Закончил войну он в звании капитана.
На фото: Владимир Басов в роли адвоката Киреева в кинофильме «Нейлон 100%» (1974)
В 1947 году Басов поступил на режиссерский факультет во ВГИК в мастерскую Сергея Юткевича и Михаила Ромма. После окончания учреждения в 1952 году начал снимать картины на “Мосфильме”.
На фото: актеры Савелий Крамаров и Владимир Басов (справа налево) в кинокомедии режиссера Леонида Миллионщикова «Живите в радости» (1978)
Первой режиссерской работой Басова стала экранизация спектакля Театра-студии киноактера «Нахлебник» (1953). Через год он снял картину «Школа мужества» с Леонидом Харитоновым и Марком Бернесом в главных ролях. Также в фильме сыграла жена режиссера Роза Макагонова. Лента хорошо выступила в прокате и получила награду на кинофестивале в Карловых Варах как лучший воспитательный фильм.
На фото: Владимир Басов в кадре из фильма «Школа мужества» (1954)
В 1967 году Басов снял четырехсерийный фильм «Щит и меч» по собственному сценарию и сыграл в нем разведчика Бруно. Фильм посмотрели более 200 млн зрителей.
На фото: Станислав Любшин (слева) в роли Йогана Вайса и Владимир Басов в роли Бруно (справа) в фильме «Щит и меч» (1967)
В 1974 году Басов перенес обширный инфаркт и впоследствии долгое время ходил, опираясь на трость. Он также страдал от алкогольной зависимости и даже лежал в психиатрической клинике.
На фото: Лев Дуров (слева) в роли Георгия Дмитриевича и Владимир Басов (справа) в роли Стрешникова в фильме Наума Бирмана «Шаг навстречу» (1976)
Чаще всего Басов исполнял в кино второстепенные характерные роли — сурового милиционера в “Операции «Ы» и других приключениях Шурика”, Лужина в “Преступлении и наказании”, оперного певца в “Мимино”. При этом даже его мимолетные появления на экране иногда запоминались зрителям лучше образов главных персонажей.
“Он умел быть ярким в эти две минуты. Запоминающимся. Разным, – вспоминал его сын Александр. –Он как-то купил в киоске много разных своих фотографий, разложил их на столе и смеется. Довольный такой сидит и разглядывает. И говорит мне: “Смотри, как много людей на этих фотках! И все – разные”.
На фото: Владимир Басов (слева) и Вахтанг Кикабидзе в кадре из фильма «Мимино» (1977)
В двухсерийном фильме «Приключения Буратино» (1975) Басов сыграл Дуремара. Коллеги вспоминали, что артист записывал реплики героя во время лечения от алкогольной зависимости в больнице.
На фото: Владимир Басов в кадре из фильма «Приключения Буратино» (1975)
В трехсерийном художественном телефильме «Дни Турбиных» по пьесе Михаила Булгаков Басов выступил в качестве режиссера и исполнителя роли штабс-капитана Мышлаевского.
На фото: Владимир Басов в кадре из фильма «Дни Турбиных» (1976)
Первой супругой Басова стала актриса Роза Макагонова, с которой он познакомился в институте. Во втором браке с Натальей Фатеевой у артиста родился сын Владимир. Супруги развелись из-за ревности и алкогольной зависимости главы семьи. Третья жена Валентина Титова, родившая Басову сына Александра и дочь Елизавету, ушла от него к кинооператору Георгию Рербергу. Оба ребенка по решению суда остались с отцом.
На фото: Валентина Титова и Владимир Басов на съёмках фильма «Метель» (1964)
После перенесенного в апреле 1983 года инсульта Басов почти не ходил и утратил способность полноценно двигать левой рукой.
«Он долго лежал, тяжело болел и понимал, хотя всегда оптимистом был, что уже не выкарабкается. Но даже в таком положении у него приступы меланхолии и депрессии редко случались – он нас смешил, будучи лежачим больным… У меня как-то были проблемы в институте, чуть не отчислили, и я зашел к нему и заплакал, так тяжело было. И вот тут он мне говорит: «Старик, но я же не плачу…» И я тогда понял, каково ему, раз он это произнес», – рассказывал его сын Александр
На фото: Владимир Басов (слева) и Александр Абдулов во время съемок, 1981 год
При этом Басов, несмотря на состояние, еще какое-то время продолжал работать – он, в частности, стал режиссером-консультантом фильмов «Время и семья Конвей» и “Семь криков в океане”.
На фото: Владимир Басов во время съемок фильма, 1963 год
17 сентября 1987 года Басова не стало после второго инсульта. Фильм «Мышеловка» по его последнему сценарию в 1990 году снял режиссер Самсон Самсонов.
Народный артист СССР Владимир Басов родился 28 июля 1923 года в поселке Уразово Воронежской губернии. После участия в Великой Отечественной войне он поступил на режиссерский факультет во ВГИК и в 1952 году начал снимать киноленты на «Мосфильме».
В режиссерской фильмографии Басова 20 картин, среди которых — экранизация пушкинской «Метели», «Щит и меч» и «Дни Турбиных». Сниматься Басов начал также в 1950-х. Он сыграл более 90 персонажей, включая милиционера в «Операции «Ы» и других приключениях Шурика», Мышлаевского в «Днях Турбиных», Волка в сказке «Про Красную Шапочку», Дуремара в «Приключениях Буратино» и гангстера Стампа в «Приключениях Электроника».
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