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Дуремар, Волк и гангстер Стамп. 100 лет со дня рождения Владимира Басова

Актер и режиссер Владимир Басов родился 100 лет назад

Народный артист СССР Владимир Басов родился 28 июля 1923 года в поселке Уразово Воронежской губернии. После участия в Великой Отечественной войне он поступил на режиссерский факультет во ВГИК и в 1952 году начал снимать киноленты на «Мосфильме».

В режиссерской фильмографии Басова 20 картин, среди которых — экранизация пушкинской «Метели», «Щит и меч» и «Дни Турбиных». Сниматься Басов начал также в 1950-х. Он сыграл более 90 персонажей, включая милиционера в «Операции «Ы» и других приключениях Шурика», Мышлаевского в «Днях Турбиных», Волка в сказке «Про Красную Шапочку», Дуремара в «Приключениях Буратино» и гангстера Стампа в «Приключениях Электроника».

Подробнее о жизни и карьере артиста — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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