Бусы, платья и кольца на шее: во что одеты делегаты форума «Россия — Африка»

В Санкт-Петербурге проходит экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка». Цель саммита — разработка и углубление взаимодействия между Москвой и странами африканского континента. В рамках саммита планируется закрепить двусторонние отношения на долгую перспективу.

В который раз отмечается особенность российско-африканских саммитов – нестандартный для подобных мероприятий внешний вид делегатов. Так, некоторые участники приехали на официальные мероприятия в военной форме, другие – в солнцезащитных очках. Часть делегатов – в национальных костюмах и со свойственными африканскому континенту прическами. Кроме того, многих женщин-участниц украшают национальные украшения – разнообразные бусы, сережки и медные кольца на шее. Гостей мероприятия также заинтересовал архимандрит Захария (Мулингва) из Танзании, облаченный в рясу.

Участие в мероприятии подтвердили 49 стран, больше половины из них — 27 — представлены первыми и вторыми лицами, 17 — заместителями глав правительств и министрами, пять — послами. Первый саммит Россия – Африка был проведен 23–24 октября 2019 года в Сочи. Тогда он проходил под девизом «За мир, безопасность и развитие».