В Ереване задержали пророссийского блогера Мику Бадаляна

Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали пророссийского блогера Мику Бадаляна в столице республики. Об этом мужчина рассказал в видеообращении, опубликованном в его личном Telegram-канале.

Бадалян сообщил, что полицейские взяли его под стражу на площади Республики в центре Еревана. В настоящее время здесь проходит митинг за отставку премьер-министра страны Николы Пашиняна.

«Еду в отделение [полиции] «Кентрон», — уточнил блогер.

Он призвал подписчиков ждать дальнейших новостей.

7 мая Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи с жалобой на Бадаляна со стороны журналиста одного из местных прозападных онлайн-ресурсов. В правоохранительные органы обратился корреспондент Жирайр Восканян, рассказавший о ссоре с блогером и его приятелями в одном из клубов в центре Еревана.

По словам мужчины, в ходе перепалки Бадалян показывал ему «неуважительные жесты руками» и причинил физическую боль. В результате следователи возбудили дело по статьям «Самоуправство» и «Хулиганство», сообщалось на сайте СК страны.

Ранее в Ереване студенты организовали акцию протеста против делимитации границы.