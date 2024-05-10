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В Ереване задержали пророссийского блогера Мику Бадаляна

Пророссийский блогер Мика Бадалян сообщил о своем задержании в центре Еревана

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Mika Badalyan/Telegram

Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали пророссийского блогера Мику Бадаляна в столице республики. Об этом мужчина рассказал в видеообращении, опубликованном в его личном Telegram-канале.

Бадалян сообщил, что полицейские взяли его под стражу на площади Республики в центре Еревана. В настоящее время здесь проходит митинг за отставку премьер-министра страны Николы Пашиняна.

«Еду в отделение [полиции] «Кентрон», — уточнил блогер.

Он призвал подписчиков ждать дальнейших новостей.

7 мая Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи с жалобой на Бадаляна со стороны журналиста одного из местных прозападных онлайн-ресурсов. В правоохранительные органы обратился корреспондент Жирайр Восканян, рассказавший о ссоре с блогером и его приятелями в одном из клубов в центре Еревана.

По словам мужчины, в ходе перепалки Бадалян показывал ему «неуважительные жесты руками» и причинил физическую боль. В результате следователи возбудили дело по статьям «Самоуправство» и «Хулиганство», сообщалось на сайте СК страны.

Ранее в Ереване студенты организовали акцию протеста против делимитации границы.

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