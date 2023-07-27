Концерт с ударными беспилотниками. Что показали Шойгу в Северной Корее
Ким Чен Ын продемонстрировал Сергею Шойгу новейшие БПЛА на выставке в Пхеньяне
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын посетили в Пхеньяне «Выставку вооружений — 2023», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). На выставке были представлены северокорейские беспилотники, внешне напоминающие американские RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, а также ракетные комплексы. Северокорейский лидер показал Шойгу и другие образцы вооружений Корейской народной армии.
После экскурсии по выставке Ким Чен Ын и Шойгу посмотрели концерт по случаю 70-летия окончания Корейской войны. На нем также присутствовала китайская правительственная делегация. Кроме того, Шойгу передал корейскому лидеру послание от президента России Владимира Путина.
Накануне Шойгу на встрече с северокорейским коллегой Кан Сун Нам заявил, то встреча стала важным этапом сотрудничества между странами.
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