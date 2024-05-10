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Названа модель винтовки снайперов из охраны Путина на параде Победы

Снайперов из охраны Путина заметили на параде Победы с винтовками SSG 08

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steyr-arms.com

Снайперы службы безопасности президента Федеральной службы охраны (ФСО) России были вооружены австрийской снайперской винтовкой Steyr-Mannlicher SSG 08 на параде Победы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

9 мая в столице на Красной площади снайперы обеспечивали безопасность президента РФ Владимира Путина. Судя по сообщению, за людьми на параде следили двое сотрудников ФСО, находившиеся на возвышении: один наблюдал в бинокль, а другой стоял перед закрепленной на сошках винтовкой SSG 08.

Австрийская компания Steyr-Mannlicher впервые представила винтовку SSG 08 в 2008 году. Оружие имеет длину ствола 60 сантиметров и весит около шести килограммов.

В середине апреля российский снайпер по имени Константин рассказал о 17 выигранных снайперских дуэлях со стрелками Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западными наемниками в зоне специальной военной операции.

6 апреля снайпер разведывательного подразделения Крымского полка Воздушно-десантных войск армии России с позывным «Болт» спас сослуживцев, метко сбив украинский беспилотник прототипа «Баба-яга» из винтовки.

Ранее российские снайперы за минуту ликвидировали группу наемников из Польши.

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Парад Победы – 2024
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