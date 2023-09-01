Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Готовы к труду и обороне: как прошло 1 сентября в городах России

В российских школах прошли праздничные линейки в честь 1 сентября

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, прошли в российских регионах. Всего в школы отправились более 18 млн учеников, из них почти 2 млн – первоклассники.

Новый учебный год подготовил немало сюрпризов. С 1 сентября вводится обязательное трудовое воспитание: учащихся начнут привлекать к уборке классов, высадке деревьев и помощи в библиотеке. Предмет ОБЖ сменит название – теперь российским школьникам будут преподавать «Основы безопасности и защиту Родины», а старшеклассников ждет курс по начальной военной подготовке.

Историю в 10-11 классах будут изучать по новым учебникам, в которые включен раздел о специальной военной операции на Украине. По русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и основам безопасности вводится единый стандарт преподавания для всех школ.

Для учеников 6-11 классов раз в неделю начнут проводить занятия по профориентации, а младшеклассников будут бесплатно кормить горячим обедом.

Все это ждет школьников с началом учебного процесса, а в День знаний – праздничные линейки, цветы, подъем флага и классные часы «Разговоры о важном».

Как отмечали 1 сентября в российских школах – в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Картина дня
ВСУ понесли большие потери при атаке у Работино. Военная операция на Украине, день 555-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 555-й день
Глава ГУР Украины не поддержал Зеленского в вопросе конфликта с Россией
В Кремле заявили, что военное производство на Украине не повлияет на цели СВО
Автобренд IM представил третью модель для рынка Китая
Моргенштерн ответил бабушкам из «Отрядов Путина»
В Подмосковье подросток вышел на прогулку со свиньей и вывихнул плечо
14-летний футболист «Родины» рассказал об избиении в Одинцове
Новости и материалы
В Южной Корее создали командование по операциям с БПЛА
«Роскосмос» согласовал с партнерами планы по исследованиям на МКС
Слова Макрона о «глупости» ограничения президентских сроков посчитали шуткой
В России зафиксировали дефицит покупателей рублей
В сенате Швейцарии прокомментировали планы по продаже Leopard 2 ФРГ
Путин дал старт строительству русскоязычных школ в Киргизии
«Народная артистка с отверткой»: певица Валерия удивила Иосифа Пригожина
В ЦБ заверили, что «пытаются» решить проблему заблокированных активов России
Подмосковные врачи спасли женщину с большой миомой матки
Британка принесла домой однокрылого шмеля и вылечила его
Экс-тренер «Спартака» объяснил, зачем Карпин вызвал в сборную России 49 футболистов
Лавров рассказал, в каких сферах Россия не будет сотрудничать с Западом
В России появился исламский банкинг
Крыша гостиницы загорелась на площади 1 тыс. «квадратов» на Ставрополье
В Екатеринбурге продают письмо Жириновского за десятки тысяч рублей
В Харьковской области заявили о продвижении войск РФ в сторону Купянска
Глава Минфина РФ заявил о дискуссии с Центробанком о валютном контроле
В «Роскосмосе» заявили, что «нельзя опускать руки» после неудачи миссии «Луна-25»
Все новости
Ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство
В Екатеринбурге родителей не пустили в школу во время линейки
В Запорожской области заявили об отражении атаки ВСУ
Что запретили россиянам крепить на лобовые стекла автомобилей с 1 сентября
МВД: запрета вешать видеорегистратор на стекло нет, если он не мешает обзору
Жительница затопленного Уссурийска рассказала, как доплыла с детьми в школу на надувной лодке
Курская АЭС, завод в Подмосковье, аэропорт Пскова: куда летели украинские дроны
Губернатор Старовойт: город-спутник Курской АЭС Курчатов атаковал один БПЛА
От «Фортуны» до «Содержанок»: Дарье Мороз — 40
Почему семьеведение в школе — плохая идея
Начинать разговор об отношениях в семье нужно на уроках психологии
5 способов перевести деньги из России за границу
Райффайзенбанк ввел комиссию в 50% за входящие переводы в долларах с 1 сентября
Учение – свет. Как школьников знакомят с профессиями в сфере ИТ
Российские проекты помогут школьникам приобрести навыки в сфере ИТ
«В 40 лет от пьяного брата я узнал, что отец мне неродной»: истории про семейные тайны
Психолог Демина рассказала, почему нельзя скрывать тайну рождения
«Залепил какашками замок в двери класса»: знаменитости — о том, за что их ругали в школе
Стас Пьеха рассказал, что в школе спал на уроках
Центробанк ввел новые требования к займам. На сколько и для кого подорожают кредиты
ЦБ РФ повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях