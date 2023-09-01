Готовы к труду и обороне: как прошло 1 сентября в городах России

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, прошли в российских регионах. Всего в школы отправились более 18 млн учеников, из них почти 2 млн – первоклассники.

Новый учебный год подготовил немало сюрпризов. С 1 сентября вводится обязательное трудовое воспитание: учащихся начнут привлекать к уборке классов, высадке деревьев и помощи в библиотеке. Предмет ОБЖ сменит название – теперь российским школьникам будут преподавать «Основы безопасности и защиту Родины», а старшеклассников ждет курс по начальной военной подготовке.

Историю в 10-11 классах будут изучать по новым учебникам, в которые включен раздел о специальной военной операции на Украине. По русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и основам безопасности вводится единый стандарт преподавания для всех школ.

Для учеников 6-11 классов раз в неделю начнут проводить занятия по профориентации, а младшеклассников будут бесплатно кормить горячим обедом.

Все это ждет школьников с началом учебного процесса, а в День знаний – праздничные линейки, цветы, подъем флага и классные часы «Разговоры о важном».

Как отмечали 1 сентября в российских школах – в фоторепортаже «Газеты.Ru».