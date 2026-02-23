Россиянам напомнили о важности пить много воды в пост

Во время поста многие делают упор на растительную пищу, увеличивая в рационе количество овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов. Однако при таком подходе очень важно пить достаточно воды, чтобы избежать проблем со здоровьем. О том, каким должен быть питьевой режим в пост, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий.

«Овощи, бобовые и цельнозерновые каши – все это действительно полезно. Растительная пища богата клетчаткой, которая помогает пищеварению, дарит чувство сытости и поддерживает здоровье. Однако уже через несколько дней могут появиться тяжесть в животе, вздутие или даже запор. Причина чаще всего кроется в недостаточном потреблении воды», — рассказала Одерий.

Клетчатка, по ее словам, представляет собой пищевые волокна, которые не перевариваются в желудке, но играют ключевую роль в работе кишечника. Кроме того, она создает ощущение сытости, что особенно актуально при ограничении рациона.

«В период поста доля клетчатки в питании естественным образом возрастает за счет овощей, фруктов, круп, бобовых, орехов и семян. При этом у клетчатки есть важная особенность — она впитывает воду как губка. Если жидкости поступает недостаточно, пищевые волокна становятся «сухими», замедляют пищеварение и вызывают неприятные симптомы, такие как вздутие и газообразование, тяжесть в животе, запоры и раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта», — предупредила врач.

По ее словам, во время поста потребность в воде возрастет. Изменение рациона играет важную роль: в обычное время значительная часть жидкости поступает из молочных продуктов, супов и даже мяса, а в пост эти источники сокращаются, и доля «сухих» растительных продуктов увеличивается.

Общие рекомендации по потреблению жидкости составляют около 30 мл на 1 кг массы тела. Так, при весе 60 кг это примерно 1,8 л воды в день. При этом врач подчеркивает, что это не жесткое правило. Если человек ведет активный образ жизни, посещает спортзал или много двигается, к этому объему стоит добавить еще 300–500 мл. При наличии хронических заболеваний, таких как почечная или сердечная недостаточность, норму жидкости необходимо обязательно обсудить с врачом.

Специалист советует выстраивать питьевой режим осознанно. Начинать день полезно со стакана воды объемом 200–250 мл сразу после пробуждения, чтобы восполнить ночную потерю жидкости. В течение дня важно держать воду под рукой, чтобы не забывать делать несколько глотков. Также стоит учитывать так называемую «скрытую» жидкость: овощные супы, тушеные овощи и сочные фрукты, такие как огурцы и яблоки, тоже вносят вклад в гидратацию организма.

При этом врач обращает внимание, что некоторые напитки, такие как сладкая газировка, лучше употреблять с осторожностью, поскольку они могут провоцировать обезвоживание из-за сахара и усиливать газообразование. Алкоголь, который и так находится под запретом в пост, резко обезвоживает организм и нарушает водно-солевой баланс. Концентрированные соки из-за высокой кислотности могут раздражать желудок, а избыток фруктозы вызывать вздутие, поэтому их лучше разбавлять водой в пропорции 1:1.

Особенно внимательно следить за гидратацией следует людям с заболеваниями ЖКТ, такими как гастрит или синдром раздраженного кишечника. В группе риска также находятся пожилые люди. Дополнительного внимания требуют люди с повышенной физической нагрузкой. Беременные и кормящие женщины также нуждаются в достаточном объеме воды, поскольку потребность в жидкости увеличивается.

Понять, что воды поступает достаточно, можно по нескольким простым признакам. В норме цвет мочи должен быть светло-желтым, ее потемнение может сигнализировать об обезвоживании, а полностью бесцветный оттенок иногда указывает на избыточное потребление жидкости. Оптимальной считается частота мочеиспускания 4–6 раз в день. Важны и общее самочувствие — отсутствие сухости во рту, головокружения и усталости, а также регулярный мягкий стул без ощущения тяжести.

