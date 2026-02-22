«Победа будет за нами». В Южной Корее произошел скандал из-за российского баннера

Посольство РФ в Сеуле отказалось снимать со здания баннер «Победа будет за нами»

Баннер «Победа будет за нами» на здании посольства России в Республике Корея в Сеуле

МИД Южной Кореи потребовал от посольства России в Сеуле снять баннер с надписью «Победа будет за нами», размещенный на фасаде здания дипмиссии. Российская сторона отказалась выполнять это требование до завершения праздничных мероприятий. Ситуация обострилась на фоне заявлений властей республики о сотрудничестве России и Северной Кореи и слухов о возможных поставках южнокорейского оружия Украине.

Чего хочет Сеул

Южнокорейский МИД выступил с официальным требованием к российской дипмиссии в Сеуле убрать размещенный на фасаде лозунг «Победа будет за нами».

«В связи с требованием о снятии баннера на здании посольства России в Республике Корея <…> мы уже довели до российской стороны нашу позицию в отношении недавнего размещения баннера на внешней стене здания посольства России в Республике Корея», — заявили в МИД.

Южнокорейские власти осудили появление баннера на здании. В министерстве пояснили, что правительство страны придерживается позиции, согласно которой российская спецоперация на Украине якобы незаконна. Отдельно в Сеуле высказались о взаимодействии Москвы и КНДР в оборонной сфере, назвав его «явным нарушением Устава ООН и резолюций Совета Безопасности». В МИД потребовали прекратить военное сотрудничество двух стран, заявив, что оно якобы представляет угрозу для безопасности Южной Кореи .

Как ответила Россия

В российской дипмиссии в Сеуле заявили, что баннер «Победа будет за нами» носит исторический и праздничный характер, а также не направлен против кого-либо. В посольстве РИА Новости рассказали, что лозунг связан с февральскими датами и призван объединять соотечественников.

В посольстве напомнили, что в прошлом году на здании размещали растяжку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Нынешний баннер появился в связи с отмечаемыми в феврале Днем дипломатического работника и Днем защитника Отечества.

Как отметили в диппредставительстве, на полотне использовано хорошо известное в России выражение, связанное с историей страны, в том числе с мобилизацией советского народа в годы войны и другими значимыми страницами прошлого.

«Исходим из того, что размещение этого баннера способствует патриотической консолидации россиян и не должно оскорблять ничьих чувств в силу указанной исторической коннотации», — заверило посольство.

Там также добавили, что использование баннеров и растяжек на территории дипломатических миссий — обычная практика. Журналистам рассказали, что баннер находится на здании временно, его снимут после завершения праздничных мероприятий .

« По техническим причинам она (растяжка. — «Газета.Ru») не предполагает длительной эксплуатации », — пояснили в ведомстве.

Обострение отношений

Вместе с тем стало известно, что Сеул изучает возможность присоединения к инициативе стран НАТО по поддержке Украины — PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая предполагает закупки военной помощи для ВСУ. Во внешнеполитическом ведомстве республики отметили, что правительство рассматривает различные форматы поддержки Киева и продолжает консультации с альянсом по «различным мерам поддержки» Украины .

Как отметил источник агентства Yonhap, одним из сценариев может стать участие Южной Кореи в PURL. Собеседник издания уточнил, что возможный вклад Сеула, вероятно, ограничится поставками «нелетального оборудования».

В Москве на подобные планы отреагировали жестко. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о возможных ответных шагах. По ее словам, Россия будет вынуждена «воспользоваться правом на ответные, в том числе асимметричные, меры».