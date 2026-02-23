Сломавший лифт привел к хаосу на башне Skytree в Токио

Застрявший лифт заблокировал около 1 200 посетителей смотровой площадки башни Skytree в столице Японии. Об этом сообщает ТАСС.

Вечером 22 февраля на высоте около 30 метров остановился один из четырех лифтов, обслуживающих смотровые площадки. В его кабине находилось 20 человек. Лифт пытались привести в движение, однако это сделать не удалось, и тогда на ту же высоту подняли соседний лифт. У обеих кабин открыли аварийные двери, между ними перекинули мостик длиной около одного метра с поручнями, по которому люди перешли в работающий лифт. В общей сложности люди провели в замкнутом пространстве почти шесть часов.

Тем временем на смотровых площадках Skytree находилось около 1 200 человек, которые не могли спуститься вниз. Их эвакуация с помощью других работающих лифтов заняла около трех часов.

Причины неисправности лифта пока неизвестны. Компания, являющаяся оператором башни, принесла извинения за происшедшее и пообещала, что проведет полную проверку оборудования. Инцидент привел к тому, что 23 февраля, в праздничный день по случаю дня рождения императора Нарухито, смотровые площадки будут закрыты. Всем, кто уже купил билеты, пообещали вернуть деньги.

