Сломавший лифт привел к хаосу на башне Skytree в Токио

В Токио из-за сломавшегося лифта на башне Skytree застряли 1200 человек
Issei Kato/Reuters

Застрявший лифт заблокировал около 1 200 посетителей смотровой площадки башни Skytree в  столице Японии. Об этом сообщает ТАСС.

Вечером 22 февраля на высоте около 30 метров остановился один из  четырех лифтов, обслуживающих смотровые площадки. В его кабине находилось 20 человек. Лифт пытались привести в  движение, однако это сделать не удалось, и  тогда на  ту  же высоту подняли соседний лифт. У  обеих кабин открыли аварийные двери, между ними перекинули мостик длиной около одного метра с  поручнями, по  которому люди перешли в  работающий лифт. В общей сложности люди провели в замкнутом пространстве почти шесть часов.

Тем временем на смотровых площадках Skytree находилось около 1 200 человек, которые не  могли спуститься вниз. Их эвакуация с помощью других работающих лифтов заняла около трех часов.

Причины неисправности лифта пока неизвестны. Компания, являющаяся оператором башни, принесла извинения за  происшедшее и  пообещала, что проведет полную проверку оборудования. Инцидент привел к тому, что 23 февраля, в праздничный день по  случаю дня рождения императора Нарухито, смотровые площадки будут закрыты. Всем, кто уже купил билеты, пообещали вернуть деньги.

14 февраля сообщалось, что лифт с матерью и ребенком сорвался с 10-го этажа в новостройке Москвы.

Ранее в лифтах московского элитного небоскреба пошел дождь из кипятка.
 
