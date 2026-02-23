Очевидец описал «страшную и критическую» ситуацию в Мексике

Очевидец беспорядков в Мексике Дэн Дикс рассказал РЕН ТВ, что ситуация в стране страшная и критическая.

Он заявил, что жителям рекомендовали не выходить на улицы, не вызывать такси и не отправляться в аэропорт из-за насилия наркокартелей. По словам Дикса, воздушная гавань может быть закрыта, как и пляж у его дома.

Мужчина вспомнил, что некоторое время назад президент США Дональд Трамп говорил о борьбе с наркокартелями в Мексике. Дикс задался вопросом, является ли происходящее началом этого противостояния.

До этого в по меньшей мере пяти мексиканских штатах вспыхнули массовые беспорядки после сообщения о ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Утром 22 февраля в муниципалитете региона Тапальпа прошла федеральная операция. В ответ на действия силовиков члены наркокартеля перекрыли автомобильные трассы. В столице штата Гвадалахаре, Тале, Тапальпе и курортной Пуэрто-Вальярте были зафиксированы случаи поджогов машин и блокировки дорог.

Ранее США призвали своих граждан в Мексике затаиться на фоне беспорядков.