Лучшие кадры церемонии закрытия Олимпиады-2026 в Италии

В Вероне стартовала церемония закрытия зимних Олимпийских игры-2026. Она получила название «Красота в действии» и проходит на древнеримском стадионе «Арена ди Верона».

Церемония началась с небольшого фильма. Затем зрители увидели театрализованное представление, световое шоу с олимпийским девизом «Быстрее, выше, сильнее — вместе», различные музыкальные, танцевальные и акробатические номера, а также парад спортсменов-участников. Российские атлеты, которые выступали на Играх в нейтральном статусе, также получили приглашения на церемонию и прошли в колонне вместе со всеми. Всего, по заявлениям организаторов, в параде приняли участие около 1,5 тыс. спортсменов.

Олимпиада-2026 проходила с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Лидером на ней, согласно неофициальному командному зачету, стала Норвегия. Второе место заняли США, третье — Нидерланды. От России на Играх выступали 13 спортсменов. На их счету одно серебро — его получил ски-альпинист Никита Филиппов в спринте. Эта дисциплина впервые вошла в олимпийскую программу.

Фотографии с закрытия Олимпиады-2026 — в галерее «Газеты.Ru».
 
