Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массированно атаковали Белгород и Белгородский округ с применением ракет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки энергетическая инфраструктура получила серьезные повреждения.

«Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей. Масштаб повреждений в полном объеме сможем оценить в светлое время суток», — написал глава региона.

Он добавил, что информация о последствиях уточняется.

Как сообщил Life.ru со ссылкой на SHOT, предварительно, обстрел был совершен ракетами HIMARS.

14 февраля Гладков заявил, что горячей воды в домах Белгорода с централизованным теплоснабжением не будет до конца сезона из-за масштабных разрушений, вызванных ударами ВСУ. По его данным, в области сохраняется подача воды, газа, тепла и электроэнергии, а также отведение канализации с помощью постоянных или резервных источников энергообеспечения.

В тот же день Гладков сообщил о ракетном ударе ВСУ по Белгороду, в результате чего в городе возникли перебои с электроэнергией, теплом и горячей водой. По его словам, повреждения получили 29 квартир в пяти многоквартирных домах.

Ранее ВС России уничтожили РСЗО чешского производства, которая обстреливала Белгородскую область.