Ким Чен Ын переизбран на пост генсека трудовой партии КНДР

Ким Чен Ын вновь избран на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

IX съезд ТПК полностью поддержал и одобрил «почтительное предложение» о переизбрании Ким Чен Ына на пост генерального секретаря партии. Это является оценкой истории за прошедшую пятилетнюю борьбу, в ходе которой свершились «эпохальные перемены» и были достигнуты «великие результаты». В «святом имени» Ким Чен Ына, которое является «всепобеждающим знаменем», отражены выбор и воля всего народа КНДР.

Съезд подчеркнул, что лидер Северной Кореи является «самым выдающимся политиком», который с «необыкновенной идейно-теоретической мудростью, незаурядной руководящей силой и благородными народными качествами», ведет ТПК и народ КНДР по единому пути победы и имеет огромные заслуги перед страной, революцией, «эпохой и историей».

В постановлении съезда отмечается, что Ким Чен Ын, руководствуясь «великий идеями кимирсенизма-кимчениризма», совершил радикальный перелом в строительстве и деятельности ТПК, чтобы последовательно придерживаться революционного характера партии.

19 февраля сообщалось, что рабочие оборонных предприятий КНДР передали съезду Трудовой партии Кореи 50 реактивных систем залпового огня крупного калибра.

Ранее Ким Чен Ына пригласили посетить Крым.