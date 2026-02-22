Размер шрифта
Мальчик, выпавший из окна в Петербурге, попал в реанимацию в состоянии шока

Выпавший из окна в Петербурге мальчик попал в реанимацию с травмами

Выпавший из окна в Санкт-Петербурге шестилетний мальчик, которого поймал дворник, находится в реанимации. Об этом рассказали РИА Новости в экстренных службах.

По словам источника, мальчик находится в больнице вместе с матерью. У него травмы груди, голени и закрытая черепно-мозговая травма. Ребенок в состоянии шока.

До этого стало известно, что мальчик выпал с седьмого этажа многоэтажки на Петрозаводской улице. Ребенок играл у открытого окна на планшете, сорвался, но зацепился за карниз. Когда ребенок больше не мог держаться и разжал руки, дворник поймал его. После этого мужчина занес ребенка в подъезд и попытался привести в чувство. Вскоре мальчика забрала скорая.

Мать ребенка, предпринимательница и автор подкастов, в момент падения была в кухне. У ее сына аутизм, он ходит в специализированный инклюзивный центр, занимается спортом и работает с дефектологом. В прошлом мальчик оставался один в комнате, но никогда не открывал окно. Женщина заметила исчезновение сына спустя 10 минут. По последним данным, мальчик в стабильном состоянии. Дворник тоже пострадал.

Ранее дерево упало на ребенка, пытавшегося поймать попугая.
 
