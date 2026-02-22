СМИ раскрыли дату возобновления переговоров по Украине в Женеве

ТАСС: переговоры России, США и Украины могут возобновиться в Женеве 26 февраля

Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Переговоры [по Украине] в Женеве могут возобновиться уже в четверг», — передает агентство слова собеседника.

До этого спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшее время ожидаются «хорошие новости» в вопросе урегулирования.

17 и 18 февраля в Женеве прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник главы государства Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». Зеленский рассказал, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали о роли Европы в переговорах по Украине.