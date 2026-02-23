Размер шрифта
В МИД России назвали страны, которые являются эпицентрами ЧП с россиянами

Захарова: эпицентры ЧП с россиянами — Таиланд, Непал, Бали и Гоа
MFA Russia/Global Look Press

Эпицентрами чрезвычайных происшествий (ЧП) с россиянами, где требуется помощь дипломатов РФ, являются Таиланд, Непал, остров Бали в Индонезии и Гоа в Индии. Об этом в интервью ТАСС сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что большинство случаев, когда россиянам требуется помощь дипломатов, связаны с «бытовыми историями», включая аварии, кражи денег и документов.

«Это, в первую очередь, конечно, Азия, Юго-Восточная Азия. И я могу даже назвать несколько таких вот эпицентров: это, безусловно, Таиланд, Бали (Индонезия), Гоа (Индия) и Непал, безусловно, где наши альпинисты частые гости, и так далее, так далее. Просто в качестве примера, хотя такие случаи происходят везде», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

По ее словам, в этих «точках» они носят «ежедневный, массовый характер».

Также Захарова рассказала, что дипломаты РФ помогают туристам из РФ восстановить документы, связаться с медицинскими учреждениями, полицией, найти адвокатов, а также оказывают материальную и финансовую помощь. Вместе с тем она отметила, что бывают действительно тяжелые случаи. Представитель МИД пояснила, что речь идет об обращении к российским ведомствам с предоставлением материалов для того, чтобы уже медучреждения РФ «выходили на медиков зарубежных в стране пребывания, совместно — через, например, онлайн-консилиумы — решали, как лучше проводить операции или как лучше оказывать медицинское содействие пострадавшим».

До этого россиянин Виталий Муравьев рассказал, что пробыл на Бали несколько месяцев, однако вернулся в Россию в том числе из-за негативного отношения местных жителей к туристам из РФ.

Ранее россиянин, которому в Таиланде разбили голову мачете, оказался в тюрьме.
 
