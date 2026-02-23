Стало известно об отсутствии прогресса по новому пакету санкций ЕС против России

ТАСС: послы ЕС не добились прогресса по 20-му пакету санкций против России

Послы стран Евросоюза за выходные не добились прогресса по 20-му пакету санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник в Брюсселе.

«Прогресса нет. План согласован на 95%, но оставшиеся разногласия снять не удалось. Теперь это будут обсуждать министры», — сказал источник.

На прошлой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что 23 февраля ЕС одобрит 20-й пакет санкций против России.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт будет блокировать любые санкционные решения Евросоюза против РФ до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Тогда же сообщалось, что ЕС не смог согласовать 20-й пакет антироссийских рестрикций.

9 февраля Евросоюз предложил ввести запрет на импорт соли, кремния, аммиака, пушнины и гальки в рамках нового санкционного пакета.

Ранее в Совфеде посоветовали ЕС «не надорваться» при принятии новых антироссийских санкций.