Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Стало известно об отсутствии прогресса по новому пакету санкций ЕС против России

ТАСС: послы ЕС не добились прогресса по 20-му пакету санкций против России
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Послы стран Евросоюза за выходные не добились прогресса по 20-му пакету санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник в Брюсселе.

«Прогресса нет. План согласован на 95%, но оставшиеся разногласия снять не удалось. Теперь это будут обсуждать министры», — сказал источник.

На прошлой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что 23 февраля ЕС одобрит 20-й пакет санкций против России.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт будет блокировать любые санкционные решения Евросоюза против РФ до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Тогда же сообщалось, что ЕС не смог согласовать 20-й пакет антироссийских рестрикций.

9 февраля Евросоюз предложил ввести запрет на импорт соли, кремния, аммиака, пушнины и гальки в рамках нового санкционного пакета.

Ранее в Совфеде посоветовали ЕС «не надорваться» при принятии новых антироссийских санкций.
 
Теперь вы знаете
ЦБ против блогеров, возвращение доллара и «контрнаступление наличных». Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!