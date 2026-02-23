Российские войска в течение недели взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО

Российская армия за неделю заняла пять населенных пунктов в зоне проведения СВО

В течение недели Вооруженные силы России заняли в зоне проведения специальной военной операции (СВО) пять населенных пунктов. Об этом на основе подсчета данных министерства обороны РФ сообщает РИА Новости.

С 16 по 22 февраля под контроль российских войск перешли два населенных пункта в Сумской области, два — в Донецкой народной республике (ДНР), и один, расположенный в Запорожской области.

В период с 9 по 15 февраля российские бойцы заняли пять населенных пунктов. Все они находятся на территории Запорожской области.

21 февраля стало известно, что армия России установила контроль над населенным пунктом Карповка в Донецкой народной республике.

По данным на 2025 год, российские военные заняли более 275 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Наибольшее число освобожденных территорий приходится на Донецкую народную республику — 23 населенных пункта.

Ранее Путин обозначил главную задачу России в зоне СВО.