В Вероне завершились Олимпийские игры-2026

В Вероне закончилась церемония закрытия зимней Олимпиады

В Вероне завершилась церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2026. Она получила название «Красота в действии» и прошла на древнеримском стадионе Arena di Verona. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Церемония, в ходе которой проводником зрителей был шут Риголетто, началась с небольшого фильма. Затем гости и участники увидели театрализованное представление с отсылками к «Божественной комедии» Данте Алигьери, световое шоу с олимпийским девизом «Быстрее, выше, сильнее — вместе», различные музыкальные, танцевальные и акробатические номера и парад спортсменов-участников с флагами их стран. Российские атлеты, которые выступали на Играх в нейтральном статусе, тоже поучаствовали в мероприятии и прошли в колонне вместе со всеми. Всего, по словам организаторов, перед зрителями прошли около 1,5 тыс. спортсменов.

Олимпиада-2026 проходила с 6 по 22 февраля в Италии. Лидером на ней, согласно неофициальному командному зачету, стала Норвегия. Второе место заняли США, третье — Нидерланды. От России на Играх выступали 13 спортсменов. На их счету одно серебро — его получил ски-альпинист Никита Филиппов в спринте. Эта дисциплина впервые вошла в олимпийскую программу.

Ранее Белый дом потроллил Канаду после проигрыша на Олимпиаде.
 
