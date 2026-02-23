Раскрыта неожиданная связь здоровья полости рта и сердца

Врач Каратаева: тем, у кого есть проблемы с сердцем, важно следить за полостью рта

Связь между здоровьем зубов и десен и сердца очень сильная, хотя многие об этом не задумываются, рассказала главный врач стоматологии «Все свои», эксперт по первичному приему Виктория Каратаева. О том, как состояние полости рта влияет на сердечно-сосудистую систему, доктор рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам доктора, у людей с гингивитом и пародонтитом, особенно с кровоточивостью, высок риск заработать атеросклероз, инфаркт или даже инсульт. Когда воспаление в деснах переходит в хроническую стадию, бактерии проникают сквозь сосудистую стенку и разносятся по организму. И под самым большим ударом оказываются сердце, глаза и почки.

Поэтому, продолжила Каратаева, узкопрофильные специалисты, например, кардиологи, отправляют пациентов к стоматологу оценить состояние полости рта, исключить очаги инфекции. От этого зависит результативность лечения общесоматических заболеваний, добавила эксперт.

«При воспалении иммунная система приходит в активное состояние. Организм включает защитную реакцию, из-за чего развивается хроническое воспаление, затрагивающее сосуды по всему телу. Это в свою очередь приводит к образованию атеросклеротических бляшек и тромбов. Именно они становятся причиной развития инфарктов и инсультов», — объяснила стоматолог.

Больше всего рискуют те, у кого уже есть проблемы с сердцем или сосудами, плюс диабетики и курильщики. А также те, кто не уделяет должного внимания своему здоровью и не посещает регулярно стоматолога, предупредила собеседница издания.

Врач посоветовала не заниматься самолечением, а обращаться за медицинской помощью при появлении кровоточивости десен, появления неприятного запаха изо рта, оголении шеек зубов, повышенной чувствительности к горячему и холодному, подвижности зубов, темного налета, припухлости десен.

Также она подчеркнула важность гигиены полости рта и других мер профилактики заболеваний десен и зубов. По словам эксперта, необходимо раз в полгода проходить осмотры и делать профессиональную чистку зубов. Наиболее эффективна чистка зубов по методике Air Flow, добавила доктор. Во время процедуры аппарат распыляет под давлением смесь из воды, воздуха и мельчайших кристаллов порошка. Это позволяет за счет ультразвука удалить зубные отложения, мягкий и твердый налет с поверхности зубов и промежутков между ними.

Пациентам, у которых уже есть проблемы с костной тканью челюстей и подвижностью зубов, тоже раз в шесть месяцев нужно посещать пародонтологов. При появлении таких проблем в полости рта применяют лазерное лечение, кюретаж, аппаратные технологии, плазмолифтинг и другие методики.

«Особую роль в профилактике болезней полости рта и, соответственно, сердечно-сосудистой системы играют персональные консультации с врачами. Во время личной доверительной беседы специалист собирает анамнез, изучает образ жизни пациента, назначает индивидуальный курс лечения. Именно такой подход позволяет избежать многих проблем со здоровьем», — подвела итог Каратаева.

