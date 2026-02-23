Под Оренбургом женщина и ребенок не выжили, скатившись на санках в овраг

В Оренбургской области в овраге обнаружили останки женщины и ребенка

В селе Подгородняя Покровка Оренбургской области нашли останки женщины и ребенка. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление СК.

В ведомстве рассказали, что их обнаружили накануне вечером в овраге недалеко от Алмазной улицы. Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы и устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Они возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ.

Как написал во «ВКонтакте» глава Подгородней Покровки Максим Кабанов, предположительно, женщина и ребенок неудачно скатились на санках с геологического природного памятника — склона горы «Крутой обрыв». Чиновник выразил соболезнования их родным и предупредил жителей об опасности катания на тюбингах в не предназначенных для этого местах.

«Дикие горки, овраги, склоны у рек, насыпи, мосты не предназначены для спусков. Под снегом могут скрываться камни, лед, металлические конструкции. Скорость развивается мгновенно, а управлять тюбингом невозможно», — подчеркнул Кабанов.

До этого в Новосибирской области ребенок оказался на полынье (незамерзшее или уже растаявшее место на ледяной поверхности) реки Обь и провалился в нее. В этот момент его родителей рядом не было.

Ранее УАЗ с туристами из Китая провалился под лед на Байкале.