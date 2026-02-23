Размер шрифта
Жители Саратовской области заявили о громких взрывах и тревожных сиренах

SHOT: дроны атаковали Саратов и Энгельс, слышны взрывы
Bulkin Sergey/Global Look Press

Над Саратовом и Энгельсом произошли взрывы, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет, что Саратовскую область атаковали беспилотники. Средства ПВО (противовоздушной обороны) сбили уже около 10 воздушных целей.

Жители города рассказали, что с 2:30 (1:30 мск) слышали 12-15 громких взрывов. В некоторых районах включены тревожные сирены, а у автомобилей сработала сигнализация.

На этом фоне губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал в Telegram-канале об угрозе БПЛА в регионе. Он предупредил, что в некоторых местах может работать система оповещения, и заверил, что экстренные службы приведены в готовность.

А в саратовском аэропорту Гагарин с 22:51 22 февраля введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ВСУ ударили по Белгороду.
 
