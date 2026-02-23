СМИ: США и G7 не поддержали Евросоюз в вопросе блокирования поставок нефти России

ТАСС: ЕС не получил поддержки США и G7 для блокирования поставок нефти России

Евросоюз не получил поддержки США и Группы семи (G7) для совместного блокирования поставок российской нефти в рамках 20-го пакета санкций против РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

По его словам, ЕС представил американской стороне и «Большой семерке» G7 cобственный план полного запрета европейскому бизнесу осуществлять перевозку российской нефти, а также оказывать любые услуги по обслуживанию, снабжению, финансированию и страхованию танкеров, перевозящих нефть РФ, под чьим бы флагом они не ходили.

»Еврокомиссия пригласила партнеров принять аналогичный запрет для своих компаний. США отказались принимать обязательства по синхронизации санкций с ЕС», — сказал источник.

Он допустил, что Вашингтон может принять «собственные запретительные меры в свое время и на своих условиях».

Также источник заявил, что «остальные страны G7» не исключили присоединение к рестрикциям Евросоюза «в будущем, но четких обещаний не дали».

20 февраля сообщалось, что ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против России, которые планировали принять 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции РФ.

6 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новый пакет рестрикций против РФ войдет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти.

Ранее в минфине США сообщили, что Вашингтон может снять санкции с нефти из России при урегулировании конфликта на Украине.