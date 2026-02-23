Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Минпросвещения разработает рекомендации по воспитанию детей

Минпросвещения России подготовит для родителей рекомендации по воспитанию детей
SviatlanaLaza/Shutterstock/FOTODOM

Минпросвещения подготовит методические материалы для родителей детей дошкольного возраста. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, документы помогут семьям лучше учитывать возрастные особенности ребенка в процессе воспитания.

Кравцов отметил, что ведомство рассматривает семью и детский сад как партнеров и намерено укреплять это взаимодействие через просветительские инициативы. Рекомендации будут направлены на то, чтобы родители лучше понимали задачи дошкольного развития и могли применять их в повседневной практике.

Министр также сообщил, что министерство планирует создать единый российский цифровой ресурс для воспитателей и родителей. На платформе разместят методические и справочные материалы. Доступ к сервису предполагается обеспечить в том числе через мессенджер MAX.

Минпросвещения объявило 2026 год Годом дошкольного образования. Как уточняли в ведомстве, инициатива призвана повысить качество воспитания и развития детей, обновить инфраструктуру детских садов и поддержать педагогов.

14 февраля Кравцов заявил, что Минпросвещения планирует внести изменения в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. По словам министра, будут разработаны рекомендации по современному и безопасному оформлению пространств детсадов, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее родителям дали советы, как научить ребенка заботиться о здоровье во время учебы.
 
Теперь вы знаете
ЦБ против блогеров, возвращение доллара и «контрнаступление наличных». Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!