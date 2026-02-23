В Мексике раскрыли подробности ликвидации главаря наркокартеля

В Мексике в ходе спецоперации обезвредили главаря мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. Он скончался во время транспортировки по воздуху в госпиталь в Мехико, сообщило министерство национальной обороны страны в социальной сети X.

«В ходе спецоперации военнослужащие подверглись нападению и, защищая свою жизнь, открыли ответный огонь. Четверо участников преступной группы погибли на месте, трое были тяжело ранены и умерли во время воздушной транспортировки в Мехико, среди них находится Рубен Н.», — сказано в заявлении ведомства.

22 февраля в по меньшей мере пяти мексиканских штатах вспыхнули массовые беспорядки после сообщений о ликвидации Эль Менчо. Штат Халиско стал эпицентром происходящих беспорядков.

Утром в воскресенье в муниципалитете региона Тапальпа прошла федеральная операция. В ответ на действия силовиков члены наркокартеля перекрыли автомобильные трассы. В столице штата Гвадалахаре, Тале, Тапальпе и курортной Пуэрто-Вальярте были зафиксированы случаи поджогов машин и блокировки дорог.

Ранее стало известно, что наркокартель CJNG обучался в зоне боевых действий на Украине.