Глава Минобороны Великобритании Джон Хили и глава Минобороны Украины Михаил Федоров в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 12 февраля 2026 года

Министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал стать первым главой военного ведомства, который направит британские войска на Украину после заключения мирного соглашения. Лондон уже обсуждает создание «коалиции желающих» для размещения международных сил и готовит 200 миллионов фунтов стерлингов на оснащение армии. Какую роль Британия отводит себе в послевоенной Украине, и как на это могут отреагировать в России — в материале «Газеты.Ru».

Замашки британского министра

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что готов стать первым руководителем военного ведомства, который направит британских военнослужащих на Украину после завершения боевых действий и подписания мирного соглашения.

«Я хочу быть министром обороны, который направит британские войска на Украину — потому что это будет означать окончание этой войны», — заявил Хили The Telegraph.

По его словам, реализовать этот план возможно только при условии прекращения конфликта и достижения договоренностей о мире.

Британское правительство совместно с союзниками уже обсуждает создание так называемой «коалиции желающих», которая займется формированием подобных сил. В Лондоне считают, что устойчивый мир в Европе невозможен без «сильной и суверенной Украины».

Для подготовки к возможной миссии Великобритания намерена выделить около 200 миллионов фунтов на оснащение своей армии техникой и оборудованием. Финансирование планируется направить на обновление транспорта, систем связи и закупку современных средств противодействия беспилотникам.

Хили отметил, что украинские военные уже участвуют в натовских учениях, а объем британской поддержки Киева в текущем году стал рекордным . По его словам, Лондон оказывает не только военную помощь, но и принимает украинских беженцев — их число достигло 167 тысяч.

Глава Минобороны также рассказал о недавней поездке на Украину. Он выразил солидарность с украинцами и заверил, что Великобритания продолжит усиливать «давление на Россию» и поддерживать Украину до достижения, как он заявил, «справедливого мира».

Джонсон хочет «прямо сейчас»

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Би-би-си заявил, что Лондон и его союзники могли бы уже сейчас направить на Украину небоевые подразделения для выполнения вспомогательных задач. Он добавил, что не видит причин, по которым Европа не может сейчас ввести сухопутные войска, назвав вопрос политическим.

«Речь идет о том, является ли Украина свободной страной или нет. Если это вассальное государство России, чего хочет Путин, то, очевидно, Путин должен решать, кто приезжает в его страну. Если нет, то решать должны украинцы», — сказал Борис Джонсон.

Он уточнил, что речь идет о размещении контингента в спокойных районах страны для выполнения нестроевых функций. С аналогичными инициативами выступают и британские СМИ. Как сообщила The Guardian, страны так называемой коалиции желающих должны направить свои вооруженные силы в Киев и другие украинские города.

«Вот что необходимо сделать: развернуть войска европейской коалиции желающих для обеспечения безопасности и защиты Киева и других неподконтрольных городов. Право вето России давать нельзя», — следует из публикации.

Автор материала также настаивает на введении над Украиной «бесполетной зоны» и предлагает передать европейским государствам ведущую роль в переговорах о мирном урегулировании.

Реакция Европы и позиция России

Инициатива о возможной отправке западных военных на Украину вызвала критику и в самой Европе. Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема написал в соцсети Х, что подобный шаг фактически станет объявлением войны России .

«Ужасная идея, западные войска рискуют втянуть Европу в крупномасштабную войну и могут спровоцировать Россию», — отметил он.

Мема добавил, что европейские политики, призывающие к отправке контингента, должны сами отправиться на фронт.

«Я не могу понять, насколько глупым можно быть, думая об отправке западных войск, не задумываясь об ужасных последствиях для всей Европы», — написал политик.

В МИД России ранее подчеркивали, что любой вариант размещения военных стран НАТО на территории Украины для Москвы неприемлем и может привести к серьезной эскалации.

Звучавшие в Великобритании и других европейских государствах заявления о возможном вводе контингента в министерстве расценили как подстрекательство к продолжению боевых действий.