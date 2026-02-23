В России с начала года сильнее всего подорожали огурцы и лимоны

«Ценозавр»: огурцы с начала года подорожали на 20,1%, до 362 рублей за килограмм

Специалисты сервиса мониторинга цен «Ценозавр» изучили стоимость продуктов питания различных производителей в торговых сетях российских городов. Согласно исследованию, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», с начала года сразу несколько категорий товаров продемонстрировали заметный рост цен.

Наибольшее подорожание зафиксировано в категории овощей и фруктов. Лимоны прибавили в цене 19,8%, достигнув средней стоимости 308,9 рубля за килограмм. Огурцы подорожали на 20,1% — теперь килограмм в среднем обойдется в 362,2 рубля. Картофель вырос в цене на 19% до 69,4 рубля за килограмм. Как отмечают аналитики, это связано с появлением на рынке дорогого молодого импортного картофеля.

В числе лидеров роста также оказались морепродукты. Кальмары стали дороже на 10,4% (средний ценник — 735,9 рубля за килограмм). Горбуша прибавила 3,7% до 700,4 рубля, а скумбрия подорожала на символические 0,7% (462,4 рубля за килограмм).

Из бакалейных товаров наиболее заметно вырос в цене растворимый кофе: упаковка 95 граммов теперь стоит в среднем 408,5 рубля (+4,9%). Сахар подорожал на 3,3% (94,2 рубля за килограмм), рис — на 1,6% (130,9 рубля за 800-граммовую пачку), а макароны — на 1,4% (73,7 рубля за 450 граммов).

В мясном сегменте говядина прибавила 1,2% (1029,7 рубля за килограмм), курятина и индейка показали минимальный рост на 0,6% (326,9 и 496,3 рубля соответственно). Молоко (900 мл) подорожало на 1,1% до 88,8 рубля, бананы — на 1,3% (158,6 рубля за килограмм).

Подорожала и алкогольная продукция: водка (0,5 литра) выросла в цене на 4,7% до 512,8 рубля, а пиво (0,45 литра) — на 2,2% (92,1 рубля). Хлеб также не стал исключением: ржаной прибавил 1,9% (средняя цена — 54,7 рубля за 300 граммов), а ржано-пшеничный — 2,1% (49,5 рубля).

Сравнение проводилось между ценами первой недели января 2026 года и второй недели февраля. В исследовании указаны средние ценники без учета акционных предложений.

