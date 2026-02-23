Размер шрифта
Туристы попали под камнепад в российском регионе

В Северной Осетии микроавтобус с туристами попал под камнепад
Артур Лебедев/РИА Новости

Микроавтобус с группой туристов попал под камнепад на Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Как говорится в публикации СМИ, инцидент произошел ночью. Путешественники возвращались с курорта Мамисон. В момент камнепада в транспортном средстве находились 18 человек.

По предварительной информации, никто не пострадал.

19 января в Ермаковском округе Красноярского края произошел сход снежной массы на участок трассы Р-257, в результате чего движение транспортных средств было ограничено.

13 января лавина сошла в центре Петропавловска-Камчатского возле стадиона «Спартак», перекрыв дорогу и повредив деревья. Это произошло на фоне мощного циклона, который обрушился на Камчатку, вызвав обильные снегопады и шквалистый ветер.

Ранее актер Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане.
 
