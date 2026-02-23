Посольство РФ выступило с призывом к россиянам из-за беспорядков в Мексике

Россиянам в Мексике порекомендовали избегать мест массового скопления людей и проявлять осторожность из-за беспорядков в латиноамериканской стране. Об этом сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Мехико Яков Федоров.

По его словам, диппредставительство внимательно отслеживает ситуацию вокруг всплеска преступности в отдельных штатах Мексики.

«Прямых обращений от российских граждан в наш адрес пока не поступало, держим этот вопрос на контроле. Даем общие рекомендации: избегать мест массового скопления людей, проявлять осторожность и держаться подальше от объектов возможного нападения», — сказал Федоров.

22 февраля в по меньшей мере пяти мексиканских штатах вспыхнули массовые беспорядки после сообщений о возможной ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Штат Халиско стал эпицентром происходящих беспорядков. Утром в воскресенье в муниципалитете региона Тапальпа прошла федеральная операция. В ответ на действия силовиков члены наркокартеля перекрыли автомобильные трассы. В столице штата Гвадалахаре, Тале, Тапальпе и курортной Пуэрто-Вальярте были зафиксированы случаи поджогов машин и блокировки дорог.

Ранее США ввели санкции против трех мексиканских банков за содействие наркокартелям.