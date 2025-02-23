23 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

23 февраля в России отмечают государственный праздник День защитника Отечества, чествуя военных и заодно всех мужчин. Японцы празднуют день рождения своего императора, а в США пекут банановый хлеб. У православных в этот день — Неделя о Страшном суде. Какие еще праздники выпадают на 23 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 23 февраля

День защитника Отечества

День защитника Отечества — государственный праздник в России, который уже больше века отмечают 23 февраля. Его история начинается в 1918 году, когда в разгар Гражданской войны в Советской России создали Рабоче-крестьянскую Красную армию. На следующий год 23 февраля отметили первую годовщину этого события, а начиная с 1922-го празднование Дня Красной армии стало ежегодным. В 1946 году название изменили на День Советской армии, еще через три года — на День Советской армии и Военно-морского флота, подчеркнув роль не только сухопутных войск, но и флота в защите страны. После распада СССР праздник сохранился, но в 1995 году его переименовали в День защитника Отечества. В отличие от советского периода в современной России 23 февраля чествуют не только военных — праздник стал гендерным, с ним принято поздравлять всех мужчин, даже если они никогда не имели отношения к армии.

Так как праздник государственный, на него положен дополнительный выходной. Однако в 2025 году россияне будут отдыхать в феврале по обычному графику. День защитника Отечества выпадает на воскресенье, это и так нерабочий день. Дополнительный выходной, согласно приказу Минтруда, перенесен на 8 мая, чтобы удлинить майские праздники.

Поздравления с 23 Февраля: подборка оригинальных пожеланий защитникам Отечества День защитника Отечества — это в первую очередь повод выразить уважение и признательность тем, кто... 18 февраля 16:55

День керлинга

Этот праздник посвящен одному из самых необычных зимних видов спорта — керлингу. Его история берет начало в XVI веке в Шотландии, где люди катали камни по замерзшим водоемам, развлекаясь в долгие зимние месяцы. Упоминания об этой игре можно найти в записях шотландского нотариуса Джона Маккуина, датированных 1540 годом, а схожую сцену изобразил на своей картине «Охотники на снегу» фламандский художник Питер Брейгель. Со временем керлинг превратился из простого развлечения в официальный вид спорта, стал частью олимпийской программы и приобрел популярность во многих странах.

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Международный день собачьего печенья

Этот необычный праздник посвящен лакомствам для собак. Массовое производство собачьего печенья началось в XIX веке в Англии, когда американский предприниматель Джеймс Спратт обратил внимание на то, как бродячие собаки питаются выброшенными остатками печенья. Это натолкнуло его на идею создать специальное лакомство для четвероногих. Со временем рецептура усовершенствовалась, появились полезные добавки для здоровья животных.

Какие праздники отмечаются 23 февраля в других странах

День рождения императора Японии. Это один из главных государственных праздников Японии. Дата празднования меняется с приходом нового монарха. С 2019 года она приходится на 23 февраля, поскольку в этот день родился нынешний император Японии Нарухито. Он взошел на престол 1 мая 2019 года после отречения своего отца, императора Акихито. В этот день императорский дворец в Токио открывает свои двери для публики, что происходит крайне редко. Народ собирается во внутреннем дворе, а император и члены его семьи выходят на балкон и приветствуют собравшихся.

Национальный день Брунея. Это один из главных праздников страны. Он посвящен обретению полной независимости от Великобритании. Бруней долгое время находился под британским протекторатом — начиная с 1888 года. Хотя в 1959 году у страны появилась определенная автономия, полную независимость она получила только в 1984 году. В этот день в столице страны, Бандар-Сери-Бегаване, проходит торжественный военный парад, на котором присутствуют султан и члены королевской семьи.

День бананового хлеба в США Банановый хлеб — популярная в США сладкая выпечка, напоминающая кекс. Есть версия, что его история берет начало в 1930-х годах, когда во время Великой депрессии домохозяйки искали способы использовать перезрелые бананы, чтобы не выбрасывать их. Так появился рецепт мягкого, сладкого хлеба, который быстро завоевал популярность. Сегодня его не только пекут дома, но и подают в кафе в качестве десерта.

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Церковные праздники 23 февраля

Праздник иконы Божией Матери «Огневидная».

Икона Божией Матери «Огневидная» почитается в православной традиции как образ, помогающий в трудные времена. Ее название связано с тем, что лик Богородицы и ее одежды на иконе написаны с использованием особого красноватого оттенка, напоминающего пламя. Образу принято молиться об исцелении, а также о здоровье военнослужащих и о прекращении войн.

Неделя о Страшном суде Важный день в православном календаре, хоть к праздникам он и не относится. Неделя о Страшном суде, которая выпадает в этом году на 23 февраля, — предпоследнее из четырех воскресений подготовки к Великому посту. Этот день служит напоминанием о втором пришествии Христа и Страшном суде, который предстоит и живым, и мертвым.



Под «неделей» в данном случае имеется в виду воскресенье, именно так в церковном уставе принято называть воскресные дни.

Собор святителей Новгородских

Православный праздник, посвященный памяти святых архиереев, которые служили в Новгородской епархии. В этот день вспоминают 12 святителей, погребенных в Софийском соборе Великого Новгорода. Праздник подчеркивает их подвиги в укреплении веры, просвещении народа и защите православия.

23 февраля православная церковь также чтит память • священномученика Харалампия, епископа Магнезийского;

• святой праведной Галины;

• мучениц дев Еннафы, Валентины и Павлы;

• благоверной княгини Анны Новгородской;

• преподобного Прохора Лебедника Печерского;

• преподобного Лонгина Коряжемского;

• священномучеников Петра Грудинского и Валериана Новицкого;

• священномученика Константина Верецкого.

Народные праздники и приметы 23 февраля

Прохор Весновей

В народном календаре 23 февраля, когда церковь чтит память преподобного Прохора Лебедника, отмечается Прохор Весновей — день, символизирующий приближение весны. Считалось, что в этот день можно определить, какой будет погода в марте. Особое внимание уделяли домашнему скоту: хозяйки давали коровам лучший корм, веря, что так они будут давать больше молока. Также считалось, что если в этот день выпустить скот на свежий воздух, животные будут здоровыми.

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Приметы

Если на Прохора Весновея тепло, весна будет ранней.

Если в этот день дует сильный ветер, март будет холодным.

Какие исторические события произошли 23 февраля

1874 год — английский майор Уолтер Уингфилд запатентовал игру под названием Sphairistike, которая со временем эволюционировала в современный теннис.

1903 год — Куба передала США в вечную аренду базу Гуантанамо, впоследствии получившую печальную известность из-за одноименной тюрьмы, где содержали предполагаемых террористов.

1941 год — впервые в истории ученые синтезировали плутоний, открыв путь к созданию ядерных технологий.

1950 год — во Франции активистка Раймонда Дьен, бросившись на железнодорожные пути, остановила эшелон с танками, отправлявшийся в Индокитай, тем самым протестуя против колониальной войны.

1987 год — вспышка сверхновой SN 1987A достигла Земли, став самым близким к нашей планете подобным событием со времен появления телескопов.

1992 год — в Москве произошел разгон митинга оппозиции, ставший одним из первых крупных столкновений между милицией и противниками реформ правительства Бориса Ельцина.

1997 год — на российской орбитальной станции «Мир» произошел пожар во время пребывания там российско-американского экипажа — это один из самых опасных инцидентов в истории космонавтики.

1999 год — власти Югославии и косовские сепаратисты достигли соглашения о прекращении вооруженного конфликта.

Дни рождения и юбилеи 23 февраля

1744 — родился Майер Амшель Ротшильд, основатель международной династии предпринимателей Ротшильдов.

1758 — родился Василий Капнист, русский поэт, драматург и общественный деятель.

1756 — родился Франтишек Герстнер, чешский физик и инженер, один из первых проектировщиков железных дорог.

1850 — родился Сезар Риц, швейцарский отельер, основатель сети фешенебельных отелей Ritz.

1879 — родился Казимир Малевич, российский художник-абстракционист, автор «Черного квадрата».

1884 — родился Казимир Функ, польско-американский биохимик, ввел понятие «витамин».

1915 — родился Пол Тиббетс, американский пилот, сбросивший в 1945 году атомную бомбу на Хиросиму.

1934 — родился Евгений Крылатов, советский и российский композитор, народный артист России, автор музыки более чем к 120 фильмам и мультфильмам («Приключения Электроника», «Умка», «Простоквашино»).

1944 — родился Олег Янковский, актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР.

Кто отмечает день рождения

73 года исполняется Брэду Уитфорду — американскому музыканту, гитаристу рок-группы Aerosmith.

71 год исполняется Виктору Ющенко — третьему президенту Украины (2005—2010).

60 лет исполняется Кристин Дэвис — американской актрисе, известной по роли Шарлотты в культовом сериале «Секс в большом городе».

43 года исполняется Анне Чапман — раскрытому агенту российской разведки, действовавшему в США.

42 года исполняется Эмили Блант — британской актрисе, лауреатке премии «Золотой глобус».