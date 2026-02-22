Размер шрифта
Египет повысит стоимость въездной визы

Cairo 24: стоимость въездной визы в Египет с марта вырастет до $30
AlexAnton/Shutterstock/FOTODOM

Египет со следующего месяца повысит стоимость въездной визы. Об этом сообщило издание Cairo 24 со ссылкой на палату туристических компаний и агентств.

«Палата туристических компаний и агентств объявила о повышении стоимости въездной визы в египетских пунктах въезда», — говорится в материале.

Речь идет об однократной визе. С 1 марта она составит $30 вместо прежних $25. Стоимость многократной визы останется без изменений — $60.

Для туристов, прилетающих в аэропорт Шарм-эль-Шейха и планирующих находиться только на территории Синайского полуострова не более 15 дней, въезд будет бесплатным.

В начале февраля вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что в этом году в пятерку самых популярных среди российских туристов зарубежных направлений вошли Таиланд и Вьетнам, Арабские Эмираты, Египет и Турция. Он отметил, что россияне уже активно бронируют туры, большинство заказов оформляются на вторую половину апреля.

Ранее в Египте обнаружили ранее неизвестный исторический памятник.
 
