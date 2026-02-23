Россиянам объяснили, почему оплата по карте всегда выгоднее налички

Безналичная оплата всегда выгоднее наличных. И есть всего два случая, когда купюры не выгодны, но необходимы: при риске отключения связи с банком у точки приема платежа и в заграничных поездках. Об этом «Газете.Ru» рассказала Алия Шамилова, финансовый консультант.

«Во всех остальных случаях безналичная оплата выгоднее. Банковские карты открывают доступ к бонусным программам: кэшбэку и скидкам у партнеров. Банки учитывают объем трат по карте для повышения статуса клиента, что ведет к увеличению процентов по вкладам и другим бонусам. А если потребуется документ, подтверждающий оплату, история выписок сработает надежнее бумажных чеков. Рекомендую держать на карте только сумму для операционных расходов, а остальные деньги хранить на отдельных от карты сберегательных счетах», — отметила она.

С этого года эквайринг облагается налогом, что подтолкнет предпринимателей к переходу на оплату по QR-коду, где кэшбэк зачастую не начисляется.

«Напомню, что выбор способа оплаты остается за клиентом. При этом просьбы некоторых владельцев бизнеса об оплате наличными следует рассматривать не только как практику ухода от налогов, но и как добровольный отказ от вашего кэшбэка и, что важнее, от документального подтверждения платежеспособности», — подчеркнула она.

Отдельно эксперт сказала о кредитных картах.

«При разумном использовании они не означают жизнь в долг. Человек тратит средства банка и возвращает их в льготный период, а собственные деньги в это время могут лежать на вкладе или накопительном счете. Кроме того, кредитные карты обычно лучше защищены от мошенничества и часто необходимы при бронировании отелей или аренде автомобиля», — заявила она.

Безналичная оплата удобна и безопасна для повседневной жизни. Наличные остаются запасным вариантом, а карта основной способ платить за товары и услуги без лишних рисков и потерь, резюмировала эксперт.

