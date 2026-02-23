В США подвергли сомнению названную Зеленским дату заключения мира

Президент Украины Владимир Зеленский мог выдумать крайний срок заключения мирного договора между Киевом и Москвой. Об этом сообщает журнал The American Conservative.

В публикации подчеркивается, что для мирного урегулирования не достаточно отметить в ежедневнике дату окончания боевых действий. Между тем, по словам Зеленского, президент США Дональд Трамп так и поступил, якобы наметив мир на весну.

Издание отмечает, что новый крайний срок может постигнуть та же участь, что и предыдущие. Кроме того, не исключено, что эти слова Зеленского не соответствуют действительности, и президент Украины сам выдумал срок заключения мира, чтобы предотвратить массированное весеннее наступление российских войск, которого опасаются в Киеве.

При этом Вашингтон официально никаких дат не подтверждал, а представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер опроверг заявление президента Украины.

7 февраля Зеленский заявил, что США предложили России и Украине завершить военный конфликт до начала лета. Он допустил, что Вашингтон «будет давить», чтобы добиться урегулирования в установленный срок. Мониторингом прекращения огня займутся Россия, Украина и Соединенные Штаты, уже согласованы технические детали, подчеркнул Зеленский. По информации Reuters, конфликт может завершиться уже в марте, однако срок может сдвинуться из-за отсутствия согласия по ключевому территориальному вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский анонсировал новые переговоры.