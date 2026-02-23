Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X назвал концом британской короны фото брата короля Великобритании Карла III, бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, которое активисты вывесили в парижском музее Лувр.

По информации газеты Telegraph, 22 февраля активисты британского движения Everyone Hates Elon («Все ненавидят Илона Маска»), которое выступает против миллиардеров, разместили фотографию экс-принца на стене Лувра. Под снимком с Эндрю, вставленным в рамку, была сделана подпись: «Теперь он обливается потом, 2026». Позже фотографию сняли.

«Конец британской короны», — написал руководитель РФПИ, комментируя соответствующую публикацию этого издания.

19 февраля правоохранители задержали Эндрю в его день рождения по подозрению в совершении должностного преступления. СМИ сообщили, что это связано с расследованием против него в рамках дела скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Через 12 часов после задержания бывший принц покинул полицейский участок.

30 января министерство юстиции США объявило о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна.

15 февраля минюст Соединенных Штатов завершил публикацию файлов. Генеральный прокурор США Пэм Бонди назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитриев обвинил экс-принца Эндрю и его соратников в связях с сатанистами (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) на фоне дела Эпштейна.