Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Спецпредставитель Путина заявил о конце британской короны

Дмитриев назвал фото экс-принца Эндрю в Лувре концом британской короны
Phil Noble/Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X назвал концом британской короны фото брата короля Великобритании Карла III, бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, которое активисты вывесили в парижском музее Лувр.

По информации газеты Telegraph, 22 февраля активисты британского движения Everyone Hates Elon («Все ненавидят Илона Маска»), которое выступает против миллиардеров, разместили фотографию экс-принца на стене Лувра. Под снимком с Эндрю, вставленным в рамку, была сделана подпись: «Теперь он обливается потом, 2026». Позже фотографию сняли.

«Конец британской короны», — написал руководитель РФПИ, комментируя соответствующую публикацию этого издания.

19 февраля правоохранители задержали Эндрю в его день рождения по подозрению в совершении должностного преступления. СМИ сообщили, что это связано с расследованием против него в рамках дела скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Через 12 часов после задержания бывший принц покинул полицейский участок.

30 января министерство юстиции США объявило о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна.

15 февраля минюст Соединенных Штатов завершил публикацию файлов. Генеральный прокурор США Пэм Бонди назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитриев обвинил экс-принца Эндрю и его соратников в связях с сатанистами (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) на фоне дела Эпштейна.
 
Теперь вы знаете
ЦБ против блогеров, возвращение доллара и «контрнаступление наличных». Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!