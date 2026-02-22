Мужчина с дробовиком проник в резиденцию Трампа во Флориде. Что известно о нападении

Стрельба у северных ворот
Как рассказал шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу, около 01:30 по местному времени охрана сообщила о человеке внутри охраняемого периметра. К северным воротам направились двое агентов Секретной службы и заместитель шерифа. Там они столкнулись с белым мужчиной, у которого при себе были дробовик и канистра с бензином.
«Ему приказали сбросить два предмета снаряжения, которые были у него при себе, после чего он поставил канистру с бензином и перевел дробовик в положение для стрельбы. В этот момент заместитель и двое агентов Секретной службы открыли огонь и нейтрализовали угрозу. Он (нарушитель. — «Газета.Ru») погиб на месте происшествия», — процитировала шерифа The Guardian.
Брэдшоу уточнил, что никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Он также отметил, что пока неизвестно, был ли дробовик заряжен. Журналистам показали фотографии оружия и канистры, обнаруженных на месте.
Что известно о погибшем
По данным Daily Mail, мужчина был родом из Северной Каролины. Несколько дней назад его семья объявила о его пропаже. Личность погибшего официально не раскрывают до уведомления ближайших родственников. По информации источников, ему было чуть больше 20 лет.
Представитель Секретной службы Энтони Гульельми сообщил агентству, что, по версии следствия, мужчина покинул Северную Каролину и направился на юг, по пути обзаведясь дробовиком. В его автомобиле обнаружили оружейный кейс. По словам Гульельми, погибший проехал через северные ворота Мар-а-Лаго в момент, когда оттуда выезжала другая машина, после чего столкнулся с агентами Секретной службы.
Расследование ведет ФБР. Ведомство обратилось к жителям района с просьбой проверить записи с камер видеонаблюдения.
«Если вы живете в районе стрельбы, пожалуйста, проверьте внешние камеры за прошлую ночь рано утром», — заявил Бретт Скайлз, специальный агент, отвечающий за отделение ФБР в Майами.
Не первая попытка
В начале февраля в США к пожизненному заключению приговорили 58-летнего Райана Уэсли Раута — мужчину, обвиняемого в покушении на Дональда Трампа в 2024 году.
В сентябре 2024 года во Флориде, на территории гольф-клуба Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, где находился тогда еще кандидат в президенты, произошла стрельба. Раут направил винтовку в сторону клуба, после чего сотрудники Секретной службы открыли по нему огонь. Подозреваемому удалось скрыться, однако позже его задержали.
Американские СМИ писали, что Раут проживал на Гавайях и публично выражал поддержку Демократической партии и Украине. В апреле журнал Newsweek сообщил, что он пытался приобрести на Украине реактивный противотанковый гранатомет или переносной зенитный комплекс Stinger. По данным издания, Раут переписывался в мессенджере с человеком с Украины и запрашивал РПГ или Stinger. В той же переписке он писал, что Трамп «неблагоприятен для Украины».
В 2024 году Трамп пережил два покушения. Первое произошло 13 июля во время его выступления в Пенсильвании: 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл стрельбу с крыши здания за пределами охраняемой зоны. Одна из пуль задела ухо политика, после чего сотрудники Секретной службы вывели его со сцены. Стрелявшего убили.