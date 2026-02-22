Мужчина с дробовиком проник в резиденцию Трампа во Флориде. Что известно о нападении

Секретная служба США застрелила вооруженного мужчину, который ночью прорвался через периметр резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По данным шерифа округа Палм-Бич, он был с дробовиком и канистрой бензина и поднял оружие после требования его бросить. Трамп в этот момент находился в Вашингтоне. Что известно о стрелке, его маршруте и ходе расследования — в материале «Газеты.Ru».

Стрельба у северных ворот

Как рассказал шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу, около 01:30 по местному времени охрана сообщила о человеке внутри охраняемого периметра. К северным воротам направились двое агентов Секретной службы и заместитель шерифа. Там они столкнулись с белым мужчиной, у которого при себе были дробовик и канистра с бензином.

«Ему приказали сбросить два предмета снаряжения, которые были у него при себе, после чего он поставил канистру с бензином и перевел дробовик в положение для стрельбы. В этот момент заместитель и двое агентов Секретной службы открыли огонь и нейтрализовали угрозу. Он (нарушитель. — «Газета.Ru») погиб на месте происшествия», — процитировала шерифа The Guardian.

Брэдшоу уточнил, что никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Он также отметил, что пока неизвестно, был ли дробовик заряжен. Журналистам показали фотографии оружия и канистры, обнаруженных на месте.

Что известно о погибшем

По данным Daily Mail, мужчина был родом из Северной Каролины. Несколько дней назад его семья объявила о его пропаже . Личность погибшего официально не раскрывают до уведомления ближайших родственников. По информации источников, ему было чуть больше 20 лет .

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми сообщил агентству, что, по версии следствия, мужчина покинул Северную Каролину и направился на юг, по пути обзаведясь дробовиком. В его автомобиле обнаружили оружейный кейс. По словам Гульельми, погибший проехал через северные ворота Мар-а-Лаго в момент, когда оттуда выезжала другая машина, после чего столкнулся с агентами Секретной службы.

Расследование ведет ФБР. Ведомство обратилось к жителям района с просьбой проверить записи с камер видеонаблюдения.

«Если вы живете в районе стрельбы, пожалуйста, проверьте внешние камеры за прошлую ночь рано утром», — заявил Бретт Скайлз, специальный агент, отвечающий за отделение ФБР в Майами.

Не первая попытка

В начале февраля в США к пожизненному заключению приговорили 58-летнего Райана Уэсли Раута — мужчину, обвиняемого в покушении на Дональда Трампа в 2024 году .

В сентябре 2024 года во Флориде, на территории гольф-клуба Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, где находился тогда еще кандидат в президенты, произошла стрельба. Раут направил винтовку в сторону клуба, после чего сотрудники Секретной службы открыли по нему огонь. Подозреваемому удалось скрыться, однако позже его задержали.

Американские СМИ писали, что Раут проживал на Гавайях и публично выражал поддержку Демократической партии и Украине. В апреле журнал Newsweek сообщил, что он пытался приобрести на Украине реактивный противотанковый гранатомет или переносной зенитный комплекс Stinger. По данным издания, Раут переписывался в мессенджере с человеком с Украины и запрашивал РПГ или Stinger. В той же переписке он писал, что Трамп «неблагоприятен для Украины» .