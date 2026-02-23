ООН из-за погоды закрыла свою штаб-квартиру в Нью-Йорке

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке будет закрыта в понедельник, 23 февраля, из-за снежного шторма. Об этом сообщается на сайте ООН.

Там пояснили, что это решение принято на основе предупреждений властей города и Национальной метеорологической службы о метели, сильном ветре и плохой видимости.

В организации отметили, что ее сотрудники по возможности будут работать удаленно. Все намеченные встречи перенесут на другое время.

До этого мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что из-за надвигающейся снежной бури в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Автомагистрали закроют для движения транспорта, в школах не будет занятий, а по всему городу откроют пункты обогрева. Согласно прогнозу синоптиков, в Нью-Йорке может выпасть около 45 см осадков, а порывы ветра превысят 26 м/с.

В конце января США накрыл ледяной шторм «Ферн», один из мощнейших за последние 100 лет. Последствия бури затронули более чем 200 млн жителей. В ряде городов произошли блэкауты, в 22 штатах вводился режим ЧС, было отменено более 10 тыс. рейсов.

Ранее почти 30 человек на несколько дней застряли в пабе из-за снегопада.