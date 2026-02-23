В Вероне состоялась манифестация против проведения Олимпиады

В Вероне несколько сотен человек провели манифестацию против Олимпийских игр

В Вероне прошла манифестация против проведения Олимпийских игр, в которой приняли участие несколько сотен человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие собрались на одной из площадей неподалеку от въезда в исторический центр Вероны с плакатами и растяжками против излишних трат на проведение Олимпиады. Они устроили провели небольшое шествие, возмущаясь ущербом, который был нанесен экологии при строительстве олимпийских объектов.

В сопровождаемой дымовым шашками и танцевальным перформансом манифестации приняли участие как жители Вероны, так и представители леворадикальных кругов и сторонники Палестины.

22 февраля сообщалось, что церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр стартовала на площадке Арена-ди-Верона в Италии. Итогом мероприятия стала передача олимпийской эстафеты Французским Альпам, где в 2030 году пройдут следующие зимние Игры. Российские спортсмены, выступавшие на Олимпиаде в нейтральном статусе, приняли участие в церемонии закрытия.

Ранее стало известно, что Норвегия выиграла медальный зачет Олимпийских игр — 2026.