В Москве задержаны или отменены более 100 рейсов на фоне массовой атаки БПЛА

Более 100 рейсов задержаны или отменены в Москве на фоне массовой атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил Life со ссылкой на SHOT.

Сложнее всего ситуация в Шереметьево. Там задержаны 30 рейсов на вылет и 35 на прилет. Во Внуково отменены 10 рейсов, в том числе в Санкт-Петербург, Уфу и Стамбул. В Домодедово задерживаются 20 самолетов.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбит 21 беспилотный летательный аппарат.

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», обломки двух сбитых беспилотников упали в городском округе Истра. Предварительно, никто не пострадал.

Кроме того, БПЛА повредил здание школы в Обнинске Калужской области. На месте падения дрона работает оперативная группа.

Ранее украинский БПЛА повредил ТЦ в Белгороде.