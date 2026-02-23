Путин назвал безусловный приоритет России

Безусловным приоритетом России по-прежнему является развитие ядерной триады. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества, которое опубликовала пресс-службе Кремля.

По его словам, Российская Федерация будет и дальше укреплять армию и флот с учетом развития международной ситуации, на основе полученного в ходе специальной военной операции (СВО) боевого опыта.

«Безусловным приоритетом остается развитие ядерной триады, которая служит гарантией безопасности России, позволяет эффективно обеспечивать стратегическое сдерживание и баланс сил в мире», — сказал глава государства.

2 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ядерное оружие чрезвычайно опасно для всего человечества. Но если речь пойдет о судьбе страны, ни у кого не должно быть сомнений, что Россия применит его, подчеркнул он.

Также зампред Совбеза отметил, что РФ действует в строгом соответствии с ядерной доктриной, в которой перечислены все случаи, когда можно применить ядерное оружие.

Ранее Путин заявил, что уровень ядерных сил России самый высокий в мире.