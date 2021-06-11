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Как может выглядеть капсульный вагон для ночных поездок

Компания «РЖД» представила макет капсульного вагона для поездов дальнего следования, дата возможного появления новинки в серийном исполнении пока не называется. В компании предполагают, что капсульные вагоны можно было бы использовать в ночных поездах как альтернативу капсульным отелям. Главная особенность обновленного вагона — 56 индивидуальных мест-капсул, расположенных вдоль центрального прохода и отгороженных от него непрозрачной шторкой, почти не пропускающей свет и приглушающей звуки.

Для каждого пассажира предусмотрен индивидуальный столик, светильник, USB-розетка, а также места для ручной клади и одежды. Спальное место будет на 15 см длиннее традиционного. В капсульном вагоне появилась сервисная зона с торговыми автоматами, душем и багажным отделением для крупногабаритных грузов — велосипедов или байдарок.

Как выглядит обновленный вагон, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ
Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ
Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ
Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ
Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ
Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ
Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ
Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ
Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ
Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ
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Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ
Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ
Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ
Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ
Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ
Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ
Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ
Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ
Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ
Показ макета нового капсульного пассажирского вагона для РЖД на ВДНХ
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