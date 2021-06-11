Как может выглядеть капсульный вагон для ночных поездок
Компания «РЖД» представила макет капсульного вагона для поездов дальнего следования, дата возможного появления новинки в серийном исполнении пока не называется. В компании предполагают, что капсульные вагоны можно было бы использовать в ночных поездах как альтернативу капсульным отелям. Главная особенность обновленного вагона — 56 индивидуальных мест-капсул, расположенных вдоль центрального прохода и отгороженных от него непрозрачной шторкой, почти не пропускающей свет и приглушающей звуки.
Для каждого пассажира предусмотрен индивидуальный столик, светильник, USB-розетка, а также места для ручной клади и одежды. Спальное место будет на 15 см длиннее традиционного. В капсульном вагоне появилась сервисная зона с торговыми автоматами, душем и багажным отделением для крупногабаритных грузов — велосипедов или байдарок.
Как выглядит обновленный вагон, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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