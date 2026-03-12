Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Культура

Николь Кидман рассказала о худшем поцелуе на съемках: «Запах изо рта не возбуждает»

Актриса Кидман пожаловалась на Скарсгарда, съевшего фалафель перед сценой поцелуя
Home Box Office (HBO)

Обладательница премии «Оскар» Николь Кидман рассказала о худшем поцелуе на съемках в своей карьере. 58-летнюю звезду, появившуюся в последнем выпуске подкаста «Las Culturistas», цитирует Daily Mail.

По словам Кидман, этот поцелуй произошел между ней и Александром Скарсгардом на съемках сериала «Большая маленькая ложь» в 2017 году. Она призналась, что перед этими сценами Скарсгард съел сэндвич с фалафелем, запах которого она не переносит.

«Я думала: «Нет, нет, нет, Алекс. Я должна быть влюблена в тебя и целовать тебя — убери фалафель сейчас же», — вспоминает она.

После съемки сцены актриса потребовала, чтобы он больше не ел фалафель перед интимными эпизодами.

«Неприятный запах изо рта меня не возбуждает. Ты можешь быть самым потрясающим парнем на свете, но если подходишь ко мне с неприятным запахом изо рта, я откажу», — заверила Кидман..

Актриса также добавила, что почувствовала «облегчение», когда временно потеряла обоняние после перенесенной коронавирусной инфекции.

«Наконец-то я была свободна», — посмеялась она.

Накануне были раскрыты строгие требования Николь Кидман к партнеру после развода.

Ранее Кидман продала квартиру в Сиднее после развода с Китом Урбаном.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!