Николь Кидман рассказала о худшем поцелуе на съемках: «Запах изо рта не возбуждает»

Обладательница премии «Оскар» Николь Кидман рассказала о худшем поцелуе на съемках в своей карьере. 58-летнюю звезду, появившуюся в последнем выпуске подкаста «Las Culturistas», цитирует Daily Mail.

По словам Кидман, этот поцелуй произошел между ней и Александром Скарсгардом на съемках сериала «Большая маленькая ложь» в 2017 году. Она призналась, что перед этими сценами Скарсгард съел сэндвич с фалафелем, запах которого она не переносит.

«Я думала: «Нет, нет, нет, Алекс. Я должна быть влюблена в тебя и целовать тебя — убери фалафель сейчас же», — вспоминает она.

После съемки сцены актриса потребовала, чтобы он больше не ел фалафель перед интимными эпизодами.

«Неприятный запах изо рта меня не возбуждает. Ты можешь быть самым потрясающим парнем на свете, но если подходишь ко мне с неприятным запахом изо рта, я откажу», — заверила Кидман..

Актриса также добавила, что почувствовала «облегчение», когда временно потеряла обоняние после перенесенной коронавирусной инфекции.

«Наконец-то я была свободна», — посмеялась она.

Накануне были раскрыты строгие требования Николь Кидман к партнеру после развода.

Ранее Кидман продала квартиру в Сиднее после развода с Китом Урбаном.