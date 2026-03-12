На американском авианосце «Джеральд Форд» произошел пожар

На борту американского авианосца USS Gerald R. Ford («Джеральд Форд») 12 марта произошел пожар. Об этом рассказало Центральное командование ВМС США в соцсети X.

В сообщении уточняется, что он начался в главной прачечной.

«Причина возгорания не связана с боевыми действиями, пожар локализован. Двигательная установка корабля не пострадала, и авианосец остается полностью боеспособным», — говорится в публикации.

Центральное командование уточнило, что два моряка получают медицинскую помощь в связи с травмами, не угрожающими жизни.

При этом ударная группа авианосца в настоящее время действует в Красном море и принимает участие в операции США против Ирана.

24 февраля The Wall Street Journal сообщила, что направленный угрожать Ирану флагманский авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford столкнулся с серьезными неполадками канализационной системы, которая забивалась в среднем раз в день. Из-за этого сточные массы затапливали туалеты, а членам экипажа приходилось стоять в очередях более 45 минут. В соцсетях предположили саботаж со стороны моряков, недовольных длительным 8-месячным походом без увольнений на берег и перспективой участвовать в операции против Исламской Республики.

Ранее турецкие рыбаки сняли на видео американский авианосец во время атаки на Иран.