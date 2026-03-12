Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в Анкаре
Uwe Anspach/Global Look Press

В Анкаре зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным турецких сейсмологических служб, подземные толчки были зафиксированы в провинции Хаймана, расположенной к югу от Анкары. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,74 км. Отмечается, что подземные толчки ощущались в нескольких районах города.

О разрушениях или пострадавших в настоящий момент не сообщается.

На прошлой неделе землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Сочи.

До этого, также в Сочи, с интервалом в час произошли два землетрясения, магнитуда которых составила 4,4 и 4,8. Жители сообщали о раскачивающихся люстрах и мебели. По информации властей, никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было. Сейсмологи отмечают, что для Кубани подобные толчки являются обычным явлением.

Ранее серия землетрясений произошла вблизи «Зоны 52» в США.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!