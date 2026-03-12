Летчик-космонавт объяснил запрет татуировок для космонавтов

Летчик-космонавт Артемьев объяснил, почему в РФ не берут в космос людей с тату

Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев в беседе с RT объяснил, почему в России не берут в космонавты людей с татуировками.

Он отметил, что такие приказы пришли еще от советской власти.

«При СССР было убеждение врачей, что нормальный человек не будет накалывать себе тату. Это больше относилось к людям, которые отбывали тюремное заключение. То есть человек в полном адеквате не будет ничего на себе делать», — сказал он.

По словам Артемьева, человек с татуировками может попробовать попасть в отряд астронавтов.

В феврале в России стартовал новый отбор в отряд космонавтов «Роскосмоса» с использованием искусственного интеллекта. Положение об этом утвердил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Отбор пройдет в два этапа. На заочном этапе претенденты должны подготовить и направить для проверки необходимый комплект документов. Тех претендентов, документы которых удовлетворяют требованиям, пригласят на очный этап отбора для проверки профессиональных навыков, психологических качеств, физической формы и состояния здоровья.

Ранее в «Роскосмосе» заявили о создании российского Starlink.