Ребенок-диабетик не выжил из-за родителей, которые вместо инсулина неделю молились

В Австралии ребенок-диабетик не выжил, потому что родители лечили его молитвой

В Австралии девочка, страдавшая диабетом, не выжила из-за родителей, которые решили лечить ее молитвой. Об этом сообщает news.com.au.

Инцидент произошел в январе 2022 года, когда родители девочки, страдавшей диабетом, приняли решение не давать ей инсулин. Они состояли в религиозной секте «Святые» и неделю молились вместо того, чтобы вызвать врачей.

В результате ребенок не выжил. Как выяснилось в суде, за три года до трагедии персонал больницы, где лечилась девочка, был категорически против возвращения ребенка в семью фанатичных родителей. Медики считали, что за ней «невозможно безопасно ухаживать» в домашних условиях. Все 14 участников культа впоследствии были признаны виновными в случившемся с ребенком.

